Enerji devinden çeyrek asırlık keşif

Enerji şirketi BP, Brezilya’nın doğu kıyısı açıklarında gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarında, son çeyrek yüzyılın en büyük petrol ve doğal gaz keşfini yaptığını açıkladı.

05 Ağustos 2025 | 09:15
Son Güncellenme: 05 Ağustos 2025 | 09:29
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Santos havzasındaki Bumerangue bloğunda yaklaşık 500 metre kalınlığında petrol ve doğal gaz rezervi tespit edildi. Keşif bölgesi, karadan yaklaşık 400 kilometre (250 mil) açıkta, Atlantik Okyanusu’nun derin sularında yer alıyor.

BBC'nin haberine göre BP Üretim ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gordon Birrell, söz konusu keşfin “BP’nin son 25 yılda yaptığı en büyük keşif” olduğunu belirterek, bölgede bir üretim merkezi kurulmasının değerlendirildiğini ifade etti.

Şirket, bu keşfin 1999 yılında Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz sahasında bulunan doğal gaz rezervinden bu yana yaptığı en büyük keşif olduğunu vurguladı. 

BP ayrıca bu yıl Meksika Körfezi ve Mısır da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde başka enerji kaynakları da bulduğunu bildirdi.

