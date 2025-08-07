ARA
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

07 Ağustos 2025 | 09:00
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar, Aydın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde ve Sivas sınırları içinde tesis edilecek çeşitli enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla, detayları ilanda belirtilmiş güzergaha isabet eden taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Aslanlar TM-Işıklar TM Girdi-Çıktı (İki Ayrı Hat) Torbalı Mensucat TM Girdi-Çıktı Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan bazı taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. AA

