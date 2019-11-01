Enerjide verimi destekliyor
Garanti BBVA Mortgage, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Enerji Verimli Mortgage Girişimi’nin (EEM), Enerji Verimli Mortgage Pilot Programı’na katılan Türkiye’den ilk banka oldu.
Böylece Garanti BBVA Mortgage, bu sistemi ürün ve hizmetlerine entegre etme testleri yapan 48 kurumdan biri oldu.
Yeşil mortgage uygulamalarını dünya çapında tanıtmayı amaçlayan gönüllü bir çalışma grubu olan EEM, finansman teşviki sağlayarak enerji verimli binaların sayısını artırmayı hedefliyor.
EEM, üye bankalar aracılığıyla ülkelerdeki uygulamalara ilişkin bilgilerle veri tabanı oluşturup, tüm bankalara örnek olmak için çalışıyor.
Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, “Enerji verimli konut sektörüne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlayan programın desteklenmesine büyük önem veriyoruz” dedi.
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