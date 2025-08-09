ARA
DOLAR
40,67
0,15%
DOLAR
EURO
47,37
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
4442,71
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

EPDK'dan 26 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 25 şirkete lisans verdi, 6 şirketin ise lisansını sonlandırdı.

09 Ağustos 2025 | 10:25
EPDK'dan 26 şirkete lisans

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 8 lisans yeniden verildi. Bunların tamamı mevcut lisansların sona erdirilmesinin ardından aynı tesis veya proje için başka şirketlere ya da devam mahiyetinde verildi.

Diğer 11 lisans ise 2'si OSB dağıtım, 4'ü tedarik, 2'si toplayıcı ve 3'ü şarj ağı işletmeciliği alanlarında verildi.

Aynı piyasada 2'si üretim, biri tedarik ve biri şarj ağı işletmeciliği olmak üzere 4 şirketin lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 5'i ihrakiye teslimi, 1'i madeni yağ olmak üzere 6 lisans verildi. Ayrıca 1 şirketin depolama lisansının süresi uzatıldı.

LPG piyasasında ise biri dağıtıcı ve biri depolama olmak üzere 2 şirketin lisansı sonlandırıldı. AA

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL