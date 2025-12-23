ARA
  EPDK kararı: 2026 yılı serbest tüketici limiti açıklandı

EPDK kararı: 2026 yılı serbest tüketici limiti açıklandı

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2026'da 500 kilovatsaat olarak uygulanacak.


EPDK kararı: 2026 yılı serbest tüketici limiti açıklandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 için serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak belirlendi. Elektrikte serbest tüketici limiti 2025'te 750 kilovatsaat olarak uygulanmıştı. EPDK, lisans sahibi tüzel kişiler ile serbest tüketici tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esasları da belirledi. Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir yıl içinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının, 2026 için yüzde 50 olarak uygulanmasına karar verildi.

