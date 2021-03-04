Biotrend ve İşbir Sentetik’ten sonra Galata Wind için de halka arz başvurusunun yapıldığı belirtildi. Doğan Holding, bağlı ortaklığı Galata Wind’in halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurduğunu açıkladı. Bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla ayrıca Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başvurularının da yapılmakta olduğu belirtildi.

Doğan Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada bağlı ortaklığı Galata Wind’in halka arzı için 4 Mart tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapıldığı belirtildi. Açıklamada “Bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla ayrıca Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başvuruları da yapılmaktadır.” ifadeleri de yer aldı.

Sermayenin yüzde 30’unu temsil eden payları halka arz edilecek

Açıklamada toplam sermayesinin yüzde 25’ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet paylarının halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak “ek satış” hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin %5’ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarına “ek satış” imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine karar verildiği belirtildi.

Dolayısıyla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin yüzde 30’unu temsil eden 16.043.744.000 adet paylarının halka arz edilmesine karar verildiği aktarıldı.

3 rüzgar, 2 güneş santrali var

Toplam 269 MW kurulu güce sahip, 3 adet Rüzgar Enerjisi Santrali ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali bulunan şirketin 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ile yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflediği, bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojilerine yönelerek katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmayı planladığı belirtildi.