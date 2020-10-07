Polonya Rekabet ve Tüketici Koruma İdaresi (UOKiK), Rus enerji şirketi Gazprom’a, Rus doğal gazını Almanya’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını idareden onay olmadan inşa ettiği gerekçesiyle 29 milyar zloti (7,61 milyar dolar) ceza verdi. Gazprom’dan yapılan açıklamada ise, cezayı kabul etmediklerini ve kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

UOKiK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu doğal gaz boru hattının finansmanında yer alan diğer 5 şirkete de 234 milyon zloti (61,4 milyon avro) para cezası verildiği ifade edildi.

Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar avro olması beklenen ve yüzde 94’ü tamamlanan proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Projenin inşaatı ABD’nin “yaptırım tehditlerinin” ardından Aralık 2019’da durdurulmuştu.

Gazprom’dan açıklama: Kararını temyize götürecek *

Rus enerji şirketi Gazprom, Polonya makamları tarafından şirkete verilen 7,6 milyar dolar tutarındaki cezayı kabul etmediklerini ve kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Polonya Rekabet ve Tüketici Koruma İdaresi (UOKiK) tarafından, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını idareden onay olmadan inşa ettiği gerekçesiyle şirkete verilen para cezasına yönelik değerlendirmelere yer verildi.

UOKiK tarafından verilen cezanın “hukuk dışı” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Verilen para cezasının büyüklüğü, Kuzey Akım 2 projesinin inşa edilmemesi için tüm imkanların kullanıldığına işaret etmektedir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazprom’un, Polonya yasalarını ihlal etmediği belirtilerek, “Gazprom karara ilişkin temyiz hakkını kullanacak.” bilgisi verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Gazprom’un Polonya’ya yönelik gerekli hukuki adımları atacağını bildirdi.

İnşaat çalışmaları 2019 sonunda durdurulmuştu *

Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar avro olması beklenen ve yüzde 94’ü tamamlanan proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Projenin inşaatı ABD’nin “yaptırım tehditlerinin” ardından Aralık 2019’da durdurulmuştu.