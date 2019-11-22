Paycell’le Aytemiz’de yakıta avantaj
Yeni nesil dijital ödeme platformu Paycell, Aytemiz ile yaptığı işbirliği sayesinde müşterilerin araçlarından inmeden ödeme yapabilmelerine olanak sağlıyor. Ayrıca Paycell kullanıcılarına yüzde 3’lük avantaj var.
Yenilikçi hizmetler konusunda sektörün en hızlı hareket eden şirketi olduklarını vurgulayan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke,”Aytemiz mobil ödeme uygulamamızı Paycell’le yaptığımız bu iş birliğiyle bir adım daha ileriye taşıyoruz ve tüketicilerimize yeni bir ödeme seçeneği daha sunuyoruz” dedi.
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