Sepaş Enerji, kurulduğu günden bu yana toplamda 60 milyon TL değerinde çok çeşitli yatırımları hayata geçirdi. 2021’in sonuna dek 18 milyonTL’lik yatırım planlaması yaptıklarını söyleyen Sepaş Enerji CEO’su Çağrı Poyraz, “Yatırım planlarımızın yüzde 90 gibi çok ciddi bir dilimini teknolojik altyapı ve sistem geliştirmelere ayırdık” diyor.

Fast Brands Haziran 2021 tarihli sayıdan

Sepaş Enerji, Akkök Holding ve Avrupalı enerji devi CEZ Group’un stratejik ortaklığında Türkiye’nin dört bir tarafında faaliyet gösteren bir enerji tedarik şirketi.

Uluslararası güç birliği ile bütünleşik portföy yaklaşımı ve katma değerli hizmetleriyle elektrik tedariki sağlama görevi üstlenen şirket, konutlarda çeşitli sektörlerdeki ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede Türkiye genelinde 4 milyon kişinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor.

Sepaş Enerji CEO’su Çağrı Poyraz, sorularımızı yanıtladı.

Sepaş Enerji’nin markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız?

Sepaş Enerji’nin markalaşma yolculuğu 2013 yılında perakende ve dağıtım faaliyetlerinin ayrışması ile başladı. Yola çıkarken mottomuzu ‘Hayatın her anına ışık tutuyoruz’ olarak belirledik. Paydaşlarımız için her zaman bir elektrik tedarik şirketinden fazlası olduk. Çeşitlilik ve çok renklilik markayı tanımlayan önemli unsurlardan. Kurulduğumuz günden itibaren, Akkök Holding ve CEZ Group gibi çok değerli iki kurumun birikim, tecrübe ve gücünden faydalanıp iş ortaklarımıza da bu uyumu yansıtıyoruz.

Sepaş Enerji olarak markalaşma yolculuğumuza hissedarlarımız sayesinde yüksek özgüvenle başlamıştık. Bu yolda sağlam adımlarla ilerlerken, markamızın renkli kişiliğini Sepaş Enerji’ye ait detaylarla sürekli besledik. Markamıza ve temsil ettiği değerlere sıkı sıkıya bağlıyız.

Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?

Sepaş Enerji, ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin her noktasından 4 milyon kişinin ev ve iş yerini aydınlatıyor.

Bu denli yaşamsal öneme sahip bir hizmeti yerine getiren markamızın odak noktası doğal olarak ‘insan’. Sepaş Enerji, bir elektrik tedarik markası olması nedeniyle her an paydaşlarına dokunur durumda. Ana stratejilerimizi insan odaklı yaklaşıma hizmet edecek ve müşteri deneyimini en üst çıtaya taşıyacak şekilde kurgulamaya gayret ediyoruz. Yeni iş modellerimiz de daima bu yaklaşımımızla harmanlanıyor.

Sepaş Enerji, yerleşik olduğu bölgede toplumsal sorumluluklarını yerine getiren ve daima yenilik peşinde koşan bir marka. Sahip olduğumuz zengin kurumsal kültür, iş ortaklarımızın kendilerine özgü ihtiyaçlarını en doğru şekilde değerlendirip müşteri memnuniyetini daha ileriye taşıma konusunda bize yardımcı oluyor.

Sepaş Enerji’de görev alan arkadaşlarımızın sektörümüzün gereklerine uygun olarak çevik, sonuç odaklı, yenilikçi, müşteriyi birinci planda tutan ve etik bir değerler seti etrafında gelişimlerine önem veriyoruz.

En güçlü olduğunuz yönleriniz neler?

En güçlü yönümüz müşterimizin daima yanında olan hizmet anlayışımız. Enerji danışmanlığı yaklaşımımızla verdiğimiz hizmeti bir adım öteye taşıyarak elektrikle ilgili her türlü ihtiyaç için danışmanlık görevi üstelendığimizi söyleyebilirim. Ülkemizde elektrik, kullanıcılar tarafından hala karmaşık bir sistem gibi değerlendiriliyor.

Elektrik tedarikini faturadaki kalemlerden, iş yerini nasıl daha verimli hale getirebileceğine kadar geniş bir yelpazede analizler yaparak kullanıcılar için kolay ve anlaşılır bir hale getiriyoruz. Marmara Bölgesi’nde yerleşik olup aynı zamanda tüm Türkiye’ye erişebilen alanında uzman ekiplerin görev aldığı yaygın satış ağına sahip olmak da bizim için önemli bir avantaj.

Faaliyetlerimizin yoğunlaştığı Marmara havzası, çok sayıda organize sanayi bölgesi ve büyük sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan, ülkemiz adına stratejik önemde bir coğrafya. Ülke ekonomisinin kalbinin attığı bu bölgede yerleşik olmak bize avantaj sağlıyor.

Tüm Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 5’i bizim tarafımızdan tedarik ediliyor. Ülkenin dört bir yanında şartlara en uygun şekilde konumlandırılmış satış ekipleriyle hizmet veriyoruz. Böylelikle de her segmente özel enerji çözümleri sunma yeteneğimizi geliştiriyor ve hizmetlerimizin kurgusunu esnetip genişletebiliyoruz.

2020 yılını nasıl kapattınız? 2021 yılı nasıl gidiyor? Yılı nasıl kapatırsınız?

Büyük oranda pandemi etkisinde geçen 2020, Sepaş Enerji adına salgının yol açtığı zorlu koşullara rağmen başarılı bir dönem oldu. Elektrik perakende şirketi olarak, kamusal niteliğe sahip hizmetimizin aksamaması, yıl boyunca gündem maddelerimizin hep ilk sıralarındaydı.

Çünkü bu denli zor bir dönemde hastanelerden resmi daireler ve evlere kadar her yerde elektriğe daha fazla gereksinim duyuldu. Bu ihtiyacı karşılayabilmek adına tüm arkadaşlarımla hep birlikte büyük bir özveri göstererek faaliyetlerimize ara vermeden çalışmaya devam ettik. İnsanı odağımızda tutmaya devam ederek iş sürekliliğimizi koruduk.

Pandeminin ilk zamanlarında sanayi tüketiminde düşüşler yaşanırken, evlerde geçirilen süre arttıkça ev tüketimlerinde artışlar yaşandı. Bunu sürecin doğal bir sonucu olarak değerlendirdik, nitekim tüketimler de yıl sonuna doğru normal seviyelere geldi.

Buna paralel olarak elektrik kullanıcılarının tüketim ve ödeme alışkanlıkları hızlı bir şekilde değişikliğe uğradı. Zor bir dönem olduğunu aklımızdan çıkarmadan; müşterilerimiz için kolaylaştırıcı çözümler geliştirirken hizmetlerimizin de kurgusunu genişletip esnettik.

Ne gibi hizmetler sundunuz?

Öncelikle müşterilerimizin yanında olabileceğimiz kampanya kurguları geliştirdik, hizmet kanallarımızı çeşitlendirdik. Vadesi geçmiş borcu olan müşterilerimiz için faiz affı, evlerinden çıkamayan müşterilerimiz için alternatif hizmet kanalları yarattık. Aldığımız hızlı aksiyonlarla yıl bittiğinde vadesi geçmiş alacaklarımızı yüzde 33 azaltmayı başardık ve zor duruma karşı dayanıklılığımızı korumayı bildik.

2021 yılında da Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki iş birliklerimizle ulusal büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Sektörde en başından bu yana bütünleşik portföy yaklaşımını benimsemiş bir şirket olarak geniş bir satış ve iletişim ağına sahibiz.

Büyüme stratejimizin önemli ayaklarından birini katma değerli iş birlikleri oluşturuyor. Bu kapsamda Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden 20’ye yakın dernek, sanayi ve ticaret odalarıyla indirim tarifesi protokolleri imzalayarak 60 binin üzerinde iş yerine ulaştık. Yıl boyunca aldığımız aksiyonlarla yılsonunda satış hacmimizi Türkiye büyümesinin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Dijitalleşme ise her zaman gündemimizin üst sıralarında. Bu sene şubat ayında devreye aldığımız “Sepaş Cebinde” mobil uygulamamız sadece üç ay içinde 50 bin kişi tarafından indirilip düzenli olarak kullanılmaya başladı. Rakamlar öyle gösteriyor ki, biz dijitalleştikçe bizden hizmet alan elektrik kullanıcıları da dijitalleşiyor.

Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarınız neler?

Sepaş Enerji, kurulduğu günden bu yana toplamda 60 milyon TL değerinde çok çeşitli yatırımları hayata geçirdi. 2021’in sonuna dek 18 milyon TLlık yatırım planlaması yaptık. Yatırımlarımızdaki ana hedefi, paydaşlarımız için katma değer sağlamak ve hizmet kalitemizde çıtayı daima yukarıya taşımak olarak belirledik.

İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm sürecinde yaşamına dokunduğumuz iş ortaklarımıza uçtan uca hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini artırmak önceliğimiz. Bu kapsamda, yatırım planlarımızın yüzde 90 gibi çok ciddi bir dilimini Sepaş Enerji’nin teknolojik altyapısı ve sistem geliştirmelerine ayırdığımızı söyleyebilirim.

Markanızı iyi konumlandırmak, büyütmek için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Sepaş Enerji gibi Türkiye’nin tamamına erişip 4 milyon insanla her an iş birliği halinde olan bir enerji çözüm ortağı için iş ortağının marka algısı çok değerli. Bu durumun bilincinde olarak müşteri deneyimini hep bir adım ileriye taşıyamaya yönelik yaşamı kolaylaştırıcı, ekonomik anlamda katma değer katacak ve dijitalleşme eğilimini güçlendirecek uygulamalara başvuruyoruz. Ulusal iş birliklerimize daha fazla yaygınlık kazandırarak markamızın büyüme vizyonuyla uyumlu adımlar atıyoruz.

Diğer yandan sahip olduğumuz en değerli varlık olan insan kaynağımızın niteliksel gelişimine yatırım yapıyoruz. Sepaş Enerjide görev alan herkesin dinamik bir ekip ruhu içinde kişisel gelişim, yetkinlik ve uzmanlıklarının artırılmasına yönelik projeler geliştiriyoruz.

Örnek vermek gerekirse nisan ayında başlattığımız kurum içi girişimcilik projesi “Sepaş X Genç Girişim” kapsamında arkadaşlarımızın girişimcilik fikirlerine destek oluyoruz. Projeden çıkacak fikirleri Sepaş Enerji’nin kurumsal değerleriyle bir araya getirip markamıza ve sektörümüze kazandıracağız.

Marka başarınızla aldığınız ödüller var mı, neler?

2020’de GPTW enstitüsünün Recognition programına katıldık. Çalışanların kurum kültürü algılarının ölçüldüğü Güven Endeksi skorunda yüzde 85’lik başarıya ulaştık. Ardından tüm analizleri başarıyla tamamlayıp GPTW Certified unvanını almaya hak kazandık.

Her alanda fırsat eşitliğine öncelik tanıyan, adalet ve özgürlük ilkelerinin içselleştırıldiğı ve dinamik takım ruhuna sahip harika bir iş yeri olma taahhüdümüz doğrultusunda gurur verici bir adım daha atıp GPTW sertifikası kazandık.

Ayrıca GPTW enstitüsü tarafından düzenlenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” ödül programında da ödüle layık bulunduk. Çalışanlarını önceleyen bir marka olarak başarılarımızı en iyi işveren ödülüyle taçlandırmaktan gurur duyuyoruz.

COVID-19 ETKİSİ

ONLINE İŞLEMLERİN PAYI

Araştırmalara göre altı yıllık bir sürece yayılacağı tahmin edilen dijital dönüşüm süreci pandemiyle birlikte birkaç ay içinde tamamlandı. Bu süratli dijitalleşme sektörümüze de yansıdı. 2020’nin ilk ve son aylarını kıyaslayacak olursak dijital hizmetlerimizin yüzde 98 daha fazla kullanıldığını görebiliriz. Pandemi öncesinde online işlemlerin tüm hizmetlerimizdeki payı 23 iken, bu oran salgınla birlikte yüzde 33’e yükseldi.

Şimdi sizinle daha çarpıcı bir rakam paylaşmak istiyorum; 2021’in ilk çeyreğinde online kanal kullanımı yüzde 50’ye yaklaştı. 2020’de pandeminin etkisiyle, yıl boyunca 350 bin müşterimiz online işlemler kanalımızı kullandı. 2021’in sadece ilk çeyreğinde online işlemler ve mobil kullanım adedi 300 bin adet. Rakamlar bize zorunluluktan başlayan bir kullanımı, alışkanlığa döndürmeyi başardığımızı gösteriyor.

DİJİTALLEŞME GÜNDEMİ

Şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 94’ü internet kullanımında ilk olarak mobil cihazları tercih ediyor. Sepaş Enerji olarak biz de bu doğrultuda müşterilerimize daha rahat, yer ve zamandan bağımsız online hizmet alabilmeleri için Sepaş Cebinde mobil uygulamasını sunduk.

Müşteri alışkanlarına göre tasarladığımız uygulamamızı telefon veya tabletlerine indiren abonelerimiz, üç ay içinde toplamda 200 bin defa oturum açıp faturalarını ödediler ve tüketim detaylarını incelediler. Uygulama üzerinden ödemesi yapılan fatura sayısı kısa sürede 20 bine yaklaştı.

Yakın zamanda kendi elektrik tüketimlerini; bulundukları il, ilçe ve mahalle ortalaması ve benzer tüketim alışkanlıklarına sahip kullanıcılarla kıyaslayabilecekleri güncellememizi hayata geçirdik. Sepaş Cebinde’nin devam eden çekiliş kampanyası ve uygulamayı kullananlara özel fırsatlarına da ilginin yüksek olduğunu söyleyebilirim.

Sektörümüzde faaliyet gösteren markaların da pandemi süresince benzer çalışmalara imza attığını söyleyebilirim. Dijitalleşme uzun bir süre daha markaların gündeminde en ön sırada yer alacak gibi görünüyor.