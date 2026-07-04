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İstanbul'da dikkat! Bu yollar 4-5 Temmuz'da trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenecek "Gece Maratonu Yol Koşusu" nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını kaydedip, alternatif yol güzergahlarını duyurdu.

Ekonomist
Ekonomist
İstanbul'da dikkat! Bu yollar 4-5 Temmuz'da trafiğe kapatılacak

İstanbul Sarıyer ilçesinde düzenlenecek "Gece Maratonu Yol Koşusu" nedeniyle saat 19.00 itibarıyla 4-5 Temmuz'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. 

İsranbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, koşu nedeniyle 4-5 Temmuz'da Sarıyer'de kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İşte o yollar ve alternatif yol güzergahları...

1 İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

4 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'dan etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

  • Bahçeköy, 
  • Meserburnu, 
  • Piyasa, 
  • Haydar Aliyev, 
  • Mısır, 
  • Hacı Ali Paşa, 
  • Raif Bey, 
  • Hacı Osman Bayırı, 
  • Demokrasi Şehitleri, 
  • Çayırbaşı,
  • Çayırbaşı Taksim Yolu.

Ayrıca Sardunya, Çıra, Çocuk, Fırın, Hamam, Çam Yolu, Kefeliköy Bağlar, Kumsal Arkası, Bülbül, Muhtarlık, Kaptan, Kısa, Ekbiç, Mezarlık, Okul, 2. Tekstilciler, Sırma ve Keçecizade sokakları ile Billur, Emsal ve Piyasa çıkmazları da trafiğe kapatılacak.

2 Alternatif yol güzergahları neler?

Alternatif yol güzergahları neler?

Alternatif yol güzergahları ise şöyle sıralandı:

  • Sarıyer-Çayırbaşı Yolu, 
  • Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, 
  • Hacı Osman Bayırı Caddesi, 
  • Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, 
  • Yeni Mahalle Caddesi, 
  • Bahçeköy Caddesi, 
  • Tarabya Bayırı Caddesi 
  • Yeniköy-Tarabya Caddesi.
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