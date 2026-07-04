4 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'dan etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

Bahçeköy,

Meserburnu,

Piyasa,

Haydar Aliyev,

Mısır,

Hacı Ali Paşa,

Raif Bey,

Hacı Osman Bayırı,

Demokrasi Şehitleri,

Çayırbaşı,

Çayırbaşı Taksim Yolu.

Ayrıca Sardunya, Çıra, Çocuk, Fırın, Hamam, Çam Yolu, Kefeliköy Bağlar, Kumsal Arkası, Bülbül, Muhtarlık, Kaptan, Kısa, Ekbiç, Mezarlık, Okul, 2. Tekstilciler, Sırma ve Keçecizade sokakları ile Billur, Emsal ve Piyasa çıkmazları da trafiğe kapatılacak.