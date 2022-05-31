Ekonomist dergisinin düzenlediği “ANADOLU 500“ araştırmasında bugün ödüller sahiplerini buluyor…
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması’nda yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketlerin ödüllendirileceği ve lider şirketlerin yöneticilerinin konuşmacı olarak katılacağı “Anadolu 500 ödül Töreni”ni canlı yayınla izleyebilirsiniz.
Tarih: 31 Mayıs 2022, Salı
Saat: 09.30
KAYIT VE CANLI YAYIN LİNKİ: http://anadolu500.org
09:30
AÇILIŞ KONUŞMASI
Talip Yılmaz
Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni
Ömer Yenidoğan
TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bank. Genel Müdür Yardımcısı
09:40
Nureddin Nebati
T.C. Hazine ve Maliye Bakanı
10:00
ANADOLU’NUN EN BÜYÜKLERİ OTURUMU
MODERATÖR:
Ömer Yenidoğan
TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bank. Genel Müdür Yardımcısı
PANELISTLER:
Ahmet Öksüz
Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Özdilek
Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Erdemoğlu
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Müjdat Keçeci
Er-Bakır Yönetim Kurulu Başkanı
11:30
Kağan Yaşa
TEB ARVAL Genel Müdürü
Haşim Işık
DDT Genel Müdürü
Erol Kaya
Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı
11:35
ANADOLU 500 ÖDÜL TÖRENİ
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