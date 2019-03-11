Anadolu 500 ödülleri 15’inci kez sahiplerini buldu
Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde 15 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen ‘Anadolu 500 Ödülleri’, 7 Mart Perşembe akşamı düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katıldığı törende, ilk kez verilen ‘Anadolu’nun Duayen İş İnsanı Onur Ödülü’ne Rona Yırcalı ve Nafi Güral layık görüldü. Anadolu’nun en büyük 5 şirketi ise sırasıyla Tosçelik Profil, Kardemir, Sarkuysan, Erbakır ve Kroman Çelik Sanayi oldu.
Araştırma sonuçlarına göre Gürteks İplik Sanayi ‘Kârını En Çok Arttıran Şirket, Bakyapı İnşaat Enerji ‘Cirosunu En Çok Arttıran Şirket’, Kahraman Tarım Ürünleri ‘İstihdamını En Çok Artıran Şirket’ ve Öz- Ka Lastik ve Kauçuk Sanayi ‘İhracatını En Çok Artıran Şirket’ seçildi.
‘Anadolu 500’e En Fazla Şirket Gönderen Gruplar’ kategorisinde ise Sanko Holding, Boydak Holding, Erdemoğlu Holding ve Kipaş Holding ödül aldı. TEB Özel Ödülü organik tarım ürünleri ihracatında en yüksek pazar payı ile Dervişoğlu Tarım Ürünleri’ne ve özellikli ürün ihracatında en yüksek pazar payı olan Kütaş Tarım’a gitti.
Etkinlikte ayrıca Anadolu’nun en çok kadın çalıştıran firmaları ile en büyük ciroya sahip, patronu kadın olan firmalar ödüllendirildi. Törende konuşan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Anadolu şirketlerinin rekabet gücü gurur kaynağımız” dedi.
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