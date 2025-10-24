İstanbul Ekonomi Zirvesi, yeni dengeleri gündeme taşıyacak

İstanbul Ekonomi Zirvesi, bu yıl “Yeni Dengeler ve Küresel İş Birlikleri” temasıyla 11-12 Aralık’ta gerçekleşecek. Zirve; jeopolitik değişimlerin ekonomi üzerindeki etkilerinden, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine, sürdürülebilir yatırımlardan enerji politikalarına kadar geniş bir yelpazede konuları gündeme taşıyacak. Zirvede kamu temsilcileri, uluslararası yatırımcılar, diplomatik misyonlar, iş insanları ve akademisyenler bir araya gelerek küresel ekonomik iş birliklerinin geleceğini değerlendirecek. Bu yıl ayrıca, İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenecek özel oturumlarda Avrupa, Asya, Körfez, Afrika ve Amerika ülkeleri ile Türkiye arasındaki yatırım fırsatları ele alınacak.

İki gün sürecek zirvede ekonomi, finans, enerji, turizm, teknoloji, sanayi, gayrimenkul, sağlık, eğitim, gıda ve girişimcilik gibi farklı alanlardan iş dünyasının liderleri bir araya gelerek yeni küresel düzenin dinamiklerini masaya yatıracak.



Zirvenin İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, bu yıl ki temanın küresel dönüşüm sürecinde Türkiye’nin rolünü vurgulamak açısından özel bir anlam taşıdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada ekonomik güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Bu yeni dönemde Türkiye, stratejik konumu ve üretim gücüyle küresel iş birliklerinin merkezinde yer alıyor. 2025 İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde, bu dönüşüm sürecinde ülkemizin nasıl daha etkin bir rol üstlenebileceğini ele alacağız. Zirvenin iş dünyası için yeni ortaklıklara ve uzun vadeli yatırımlara kapı aralamasını hedefliyoruz.”