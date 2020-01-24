KAGİDER 2020’ye ümitle bakıyor
KAGİDER Başkanı Emine Erdem, derneğin gelenekselleşen kahvaltı toplantılarının 2019’da yapılan son buluşmasında, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2019’un kadın girişimciler başta olmak üzere tüm iş insanları için çok zor bir yıl olduğunu söyleyen Erdem, ekonomide iyileşmenin başladığını söyledi.
KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) her ay gerçekleştirdiği gelenekselleşen kahvaltı toplantılarının 2019 yılındaki son buluşması İstanbul’da gerçekleştirildi.
Toplantıda bir konuşma yapan KAGİDER Başkanı Emine Erdem 2019’un ekonomik gelişmelerini değerlendirdi.
Erdem, 2018 Ağustos ayından itibaren yaşanan kurve faiz oranlarındaki artışlar nedeniyle 2019’un kadın girişimciler başta olmak üzere tüm iş insanları için çok zor bir yıl olduğunu kaydetti.
Emine Erdem şunları söyledi: “Hem kur hem faiz tarafında önemli artışlar gördük, pekçokşirket işçi çıkarmak ve küçülmek zorunda kaldı, kredi kullanımı ve
yatırımlar düştü.
Ekonominin yılın ilk yarısında %1,9 küçüldüğüne, toplam işsizlik oranının %14,0’ün üzerine çıktığına, kadın işsizlik oranının ise %17’ye yükseldiğine şahit olduk. Bir yandan yüksek kur ve faizler nedeniyle hem finansman kaynaklarına erişim pahalı hale geldi, hem hammadde ve işçilik maliyetleri çok arttı.
Buna karşılık yükselen enflasyon nedeniyle alım gücü düştü.”
SPOR ALANINDA KADIN ROL MODELLER ARTMALI
KAGİDER aralık ayı kahvaltı toplantısı, KAGİDER’in 4T stratejisinin bir parçası olan “Toplum” temasıyla gerçekleştirildi. Kadınların toplumda güçlenmesi için sporda ve sağlıkta var olmaları ve bu konuda rol model olarak sayılarının artması gerektiği vurgulandı.
Toplantıda KAGİDER Başkan Yardımcısı Tijen Mergen moderatörlüğünde, 2016 yılında Global Wellness Summit tarafından Wellness Sektörünün Öncü Kadını ödülüne layık görülen KAGİDER üyesi Belgin Aksoy ve sportsnet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülüm birer konuşma yaptılar.
Belgin Aksoy, bugün 150 ülkede 3 binden fazla noktada kutlanan Global Wellness Day’in ( İyi Yaşam Günü) ilk günden bugüne nasıl yankı bulduğunu dinleyicilerle paylaştı.
Ahmet Gülüm ise en büyük sektörlerden biri olan spor alanında da cinsiyet eşitliği konusunda alınacak çok yol olduğunu vurgulayarak, yeni kurduğu kadın ve spor odaklı yayın yapacak ‘sportsnetkadın’ kanalının 2020’de yayına başlayacağı müjdesini verdi.
EKONOMİDE İYİLEŞME BAŞLADI’
KAGİDER Başkanı Erdem, yılın ikinci yarısında ekonominin toparlanma eğiliminde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Yılın ikinci yarısına geldiğimizde ise özellikle son birkaç ayda ekonominin toparlanma eğilimine girdiğine şahit oluyoruz.
Yılın 1. ve 2. çeyreğinde önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 2,3 ve yüzde 1,5 düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüme gösterdi. Çok büyük bir büyüme oranı olmasa da iyileşmenin başladığına işaret ediyor. Ekonomik daralmayı geride bıraktık gibi görünüyor. 2020 yılına ümitle bakalım.”
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