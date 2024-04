Servotel Başkanı Ömer İsvan, UEZ2024’te konuşacak

Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi 2024 (UEZ 2024) için geri sayım başladı. 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek iş dünyasının en büyük ve etkili zirvesinde bu yıl da her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünyadan birbirinden değerli isimler, düzenlenecek panellerde katılımcılarla buluşacak. Bu isimlerden biri de Servotel Başkanı Ömer İsvan.

LÜKS MARKALARI ÜLKEMİZE GETİRDİ…

Mandarin gibi uluslararası lüks otel markalarının ülkemize gelmesine öncülük eden İsvan, uluslararası otel, resort, konut ve karma kullanımlı proje yatırımcılarına katma değer yaratan bir isim.

Servotel Kurucu Başkanı Ömer İsvan, firma’nın Londra’da kuruluşundan itibaren 43 farklı ülkede, sayısız otel resort ve golf projesinde, birçok marka ve işletmeciyle çalışarak yatırımcıları arazi analizinden başlayıp, projelendirmeden açılışa, varlık yönetimine kadar her aşamada yönlendiriyor.

İngiltere’deki Surrey Üniversitesi’nin mezunu olan İsvan, “Institute of Hospitality” ve “Institute of Directors and British Institute of Management” üyesi. Otel sektörünü “Butik Otel” terimiyle tanıştıran kişi olarak da biliniyor.

