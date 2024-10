Tosyalı Holding ve Contemporary Istanbul Vakfı iş birliği 4’üncü yılında

Tosyalı, Contemporary Istanbul Vakfı ile sanatta ileri dönüşümü desteklemek üzere başlattığı uzun soluklu iş birliğini dördüncü yılında yepyeni bir projeyle devam ettiriyor. Tosyalı Holding, Contemporary Istanbul Vakfı ile gerçekleştirdiği uzun soluklu iş birliği kapsamında Contemporary Istanbul’un 19. edisyonunda, Osman Dinç’in çeliği bir sanat eserine dönüştüren “Bir Dünya Hikayesi” sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

70 yıllık köklü üretim geleneği ile kadim bir element olan demiri hayatın her alanına sunarak zamansız bir forma dönüştüren Tosyalı, Contemporary Istanbul’un 19. edisyonunda, Osman Dinç ile iş birliğine giderek çeliği sürdürülebilir sanatla bir araya getiren benzersiz bir sergide sanatseverleri ağırlayacak.

“Bir Dünya Hikayesi”: Zamana Demir Atmak

Çeliğe hayat veren sıra dışı eserleriyle tanınan Osman Dinç’in “Bir Dünya Hikayesi” adını taşıyan sergisi, zaman olgusunu farklı bir biçimde ele alıyor. Sanatçının sahip olduğu göçebe düşünce ve evrensel aktarım dili, kişisel hafızası ve kolektif bellekle ilişkisi, kullandığı temel form ve malzemelerin yalınlığı ile ortaya çıkan eserleri, izleyiciyi mekan ve nesnenin zamana ilişkin aidiyetinden özgürleştiriyor.

Tosyalı’nın desteğiyle gerçekleşen bu sergi sadece sanatı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda çeliğin modern dünyadaki rolüne yeni bir perspektif kazandırıyor. Sanatçının eserlerinde çeliğin evrensel ve zamansız yapısını kullanarak zamanı ve mekânı yeniden tanımlama çabası, Tosyalı Holding’in geçmişten geleceğe uzanan değerlerinin de bir yansımasını simgeliyor. Proje aynı zamanda endüstriyel bir malzeme olan çeliğin sanatsal bir dönüşüm ile kolektif belleğin bir parçası hâline nasıl getirilebileceğine yönelik eşsiz bir örnek sunuyor.

Tosyalı Holding ve Contemporary Istanbul Vakfı 4’üncü yılında

Sürdürülebilirliği en temel gündem maddesi olarak belirleyen Tosyalı, 2021 yılında Contemporary Istanbul Vakfı ile uzun soluklu bir iş birliği başlattı. 2021’deki 16’ncı Contemporary Istanbul’da, “Türk Leonardo da Vinci” olarak kabul edilen, efsanevi heykeltıraş İlhan Koman sergisinin sponsorluğunu üstlenerek sürdürebilir sanat ve sanatta ileri dönüşüm farkındalığının yükselmesine destek verdi. 2022’de ise dünyadan ve Türkiye’den alanında öncü sanatçıları, “Artist in Residence (Sanatçı Misafir Programı)” kapsamında Contemporary Istanbul’da ağırladı. Sanatçılar, Tosyalı Holding’in Osmaniye’deki tesislerini ziyaret ederek eserlerini yapacakları malzemeleri seçtiler. Sanatçıların kullanılmış ve hurdaya ayrılacak demir-çelik ürünlerinden ürettiği heyecan verici eserler, Eylül ayında gerçekleşen 17. Contemporary Istanbul’da sanatseverlerle buluştu. Geçtiğimiz yıl Tersane de iki farklı alana destek vererek katılım sağlayan Tosyalı, iş birliği çerçevesinde Contemporary Istanbul’un 18. edisyonunda, The Yard by TOSYALI ve Heykeltıraş Varol Topaç’ın çelik üretim atıklarından ileri dönüşüm tekniği ile yarattığı eserlerle yerini aldı. Dış mekan heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan The Yard, Marc Oliver Wahler küratörlüğünde gerçekleşti. Endüstriyel nesnelerin büyüleyici sanat eserlerine dönüştüğü sergi, çevreyle etkileşim içinde dinamik bir şekilde izleyiciyle buluştu. Sergide ayrıca 5 uluslararası sanatçının eserine de yer verildi.

14 ülkeden 50 çağdaş sanat galerisi Contemporary Istanbul’da

Contemporary İstanbul'un 19. edisyonu, Akbank ana partnerliğinde 23-27 Ekim'de Tersane İstanbul'da gerçekleştiriliyor. 19. Contemporary Istanbul, 23 Ekim ön izleme ve 24-27 Ekim tarihlerindeki genel ziyaret günlerinde, 14 ülkeden 50 çağdaş sanat galerisinin temsil ettiği sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak. Haliç’te yer alan Tersane Istanbul’un tarihi mimarisine yayılacak olan 19.Contemporary Istanbul, bu yıl mekanın farklı noktalarında yer alacak. Fuar, İstanbul’un ve Haliç’in karakteristik siluetini fon olarak alacak Tersane Istanbul Event Hall, Rixos Tersane İstanbul’un balo salonu ve Haliç kıyısındaki teraslarda bulunan açık alanlar da dahil olmak üzere üç farklı mekanda gerçekleştirilecek.