Kadınlara arıcılık öğretecek
Balparmak 2019’da bir yandan ‘Özenle Seçilen Balparmak’ sloganlı kampanyasına devam ederken, diğer yandan da iki KSS projesini hayata geçirecek.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu projelerden biri gençleri ve kadınları arıcılığa kazandırmayı, diğeri ise çocuklara sağlıklı ürünleri anlatmayı hedefliyor.
Türkiye’de toplam bal ve arı ürünleri pazarı yaklaşık 500 milyon dolarlık bir hacme sahip. Ambalajlı bal pazarı ise 200 milyon dolara ulaşmış durumda.
Ambalajlı bal pazarının en önemli oyuncusu Balparmak. 2017’yi 230 milyon TL ciroyla kapatan şirket, bu yılı ise 320 milyon TL ciroyla kapatmaya hazırlanıyor.
Bu yıl geçen yıla göre ihracatta da yüzde 33’lük büyüme yakalanmış durumda. 2019’da ise büyümenin yüzde 20’ler seviyesinde olması hedefleniyor.
Balparmak, ürünleri ve AR-GE’ye yaptığı yatırımlar kadar iletişim çalışmalarıyla da sektörde farklılaşmaya çalışıyor. Şirket bugüne kadar marka iletişiminde hep ürün analizine vurgu yaptı ve ‘Bilimle Süzülen Bal’ sloganını kullandı.
Yeni kampanyasında ise doğallığa vurgu yapıyor. Balparmak’ın bugün ulusal pazardaki payının yüzde 55 olduğunu söyleyen Balparmak Pazarlama Direktörü Pınar Nokay, TBWAIstanbul tarafından hazırlanan yeni reklam filminde, 38 yıldır balı Türkiye’nin dört bir yanından nasıl seçtiklerini anlattıklarını söylüyor.
Nokay, sloganı ‘Özenle Seçilen Balparmak’ olan ve Balparmak ballarının tüm doğallığıyla sofralara geldiğine vurgu yapılan iletişim kampanyasının geri dönüşlerinden çok memnun olduklarını aktarıyor.
2019’da hem bu iletişim kampanyasının devam filmlerinin yayına gireceğini hem de yeni kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projelerinin hayata geçeceğini de ifade ediyor.
İKİ PROJE GELİYOR
Ocak ayında başlayacak ve TEMA ile işbirliği yapılarak hayata geçirilecek ilk projeyle okullarda doğal, gerçek ve sağlıklı ürünlerin nasıl olduğu anlatılacak. Üç yıllık bu proje kapsamında ilk yıl 75 bin öğrenciye gidilecek.
Diğer proje ise Arıcılık Akademisi olacak. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 147 bin Euro’luk fon desteği alınarak gerçekleştirilecek bu proje kapsamında gençlerin ve kadınların arıcılığa kazandırılması için teşvik uygulamaları ve yapılan eğitimlerle arıcılığın meslek edinilmesi sağlanacak.
Öncelikli hedef kitlede okuma yazma bilen kadın ve gençler var. Ancak halihazırda bu mesleği yapan arıcılar da akademiden faydalanabilecek. Şirket akademi için 75 bin Euroluk bütçe ayırdı. Eğitimler, pilot bölge olarak Muğla’nın Ula bölgesinde verilecek.
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