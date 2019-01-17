2019’un veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?
Piyasalar 2019’da yerel seçimlere, merkez bankası kararlarına, ekonomik göstergelere, siyasi ve jeopolitik gelişmelere odaklanacak.
ABD-Çin ticaret savaşı ve Brexit de izlenecek. Bu süreçte portföyde riskli varlıkların ağırlığının düşük tutulması öneriliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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