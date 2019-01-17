2019’un veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?

Ocak 17, 2019 0 Yorum 69 Okunma
2019’un veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?

Piyasalar 2019’da yerel seçimlere, merkez bankası kararlarına, ekonomik göstergelere, siyasi ve jeopolitik gelişmelere odaklanacak.

ABD-Çin ticaret savaşı ve Brexit de izlenecek. Bu süreçte portföyde riskli varlıkların ağırlığının düşük tutulması öneriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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