259 milyar TL kredi desteği verdik
Üçüncü çeyrekte bankacılık sektörü kuvvetli yapısı, güçlü sermaye yeterliliği ve likiditesiyle ekonomimizin gelişimi için kapasite yaratmaya devam etti. Biz de sağlam finansallarımızla sağlıklı sonuçlar elde etmeyi başardık.
2019 dokuz ayda ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL’ye çıkardık. Toplam mevduatımız 236 milyar TL’ye, aktiflerimiz 379 milyar TL’ye ulaştı.
Yüzde 19,5 düzeyindeki çok güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine destek olduk. 1 milyar 182 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 4 milyar 28 milyon TL konsolide net kâr elde ettik.
Bu arada ekim ayında başarılı bir sendikasyon işlemine imza attık. 700 milyon dolar hedefiyle çıktığımız krediye yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 143’ü kadar, 1 milyar doların üstünde talep geldi. Böylece Türkiye piyasalarına 810 milyon dolar kaynak sağladık.
Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de önemli ve yenilikçi projelerimizle müşterilerimizin finansal hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz.
Hakan Binbaşgil/Akbank Genel Müdürü
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