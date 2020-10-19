Akbank, yenilediği sendikasyon kredisiyle Türkiye ekonomisine yaklaşık 700 milyon dolar destek sağladı. Bir yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+yüzde 2,50 ve Euribor+ yüzde 2,25 oldu.

Bankanın bu işlemine 19 ülkeden 34 banka katıldı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sendikasyon işlemiyle ilgili şöyle konuştu: “Covid-19 salgını finansal piyasaları ve ekonomileri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bu gelişmeler likiditeye ve döviz kaynağına erişimi de zorlaştırıyor. Böyle zor bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu başarıyla yeniledi.

Bu işlem, Türk bankacılık sektörünün yılın ikinci yarısındaki sendikasyonları için referans oluşturacak bir sendikasyon. Bu anlamda, Akbank sendikasyon piyasasını tekrar açan banka oldu.”