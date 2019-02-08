Aracı kurumlar yeni yönetimini seçti
Borsa İstanbul ile aynı tarihte (1986) kurulan ve sektörün en eski ve köklü derneği olan Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği (BAKYD), yeni yönetim kurulunu seçti. BAKYD, 71 üyesiyle sektördeki 27 kurumu temsil ediyor.
Son genel kurulda Gedik Yatırım’dan Metin Ayışık yeniden başkan seçilirken, Sudi Aydemir başkan vekili oldu. Bahar Menkul Değerler’den Adnan Bahar muhasip üye olurken, A1 Capital’den Murat Güler, Vakıf Yatırım Ortaklığı’ndan Serdar Satoğlu, Deniz Yatırım’dan Melih Akosman, InvestAZ’den Fatih Yeğenoğlu üye olarak seçildi.
Metin Ayışık, yatırım kuruluşlarının gelişimine ve yatırımcıların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarla piyasaya katkılarını artıracaklarını ve sermaye piyasasınınTürkiye finans sektöründeki payının yükselmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Yatırımcı sayısının artırılmasına yönelik olarak özellikle uzaktan hesap açmanın önemine vurgu yapan Ayışık, e-devlet üzerinden hesap açmanın sağlanmasının sermaye piyasalarına katılımı artıracağını vurguladı.
Ayışık, sermaye piyasaları için ayrıca şu önerilerde bulundu: “Halka arzların özendirilmesi için borsaya açılan şirketlere halka açıklık oranlarına göre bazı vergisel teşvikler verilmeli. Yine yatırımcılara temettü ödemelerinde verginin kaldırılmasını öneriyoruz.
Böylece uzun vadeli kaynak ihtiyacının karşılanması konusunda sermaye piyasalarının etkinliği yükselecek ve bankaların yükünü hafifletecek bir ortam yaratılabilecek.”
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