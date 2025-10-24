“Bankalar 91 milyar TL kâr beklentisiyle öne çıkıyor”

ÜNLÜ & Co’nun 2025 Yılı Üçüncü Çeyrek Finansal Beklentiler Raporu, bankacılık sektöründe 91 milyar TL net kâr beklentisiyle güçlü bir tablo ortaya koyarken; mali veriler ve makroekonomik göstergeler doğrultusunda finans dışı şirketlerin temkinli duruşunun devam ettiğini belirtiyor.

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin kar beklentilerini içeren raporunu yayınladı. 2025 yılının üçüncü çeyrek dönemine dair sektör bazlı analizlerin yer aldığı raporda, özellikle bankaların güçlü performanslarının öne çıkması dikkat çekiyor. Rapor, sektörel bazda temkinli seyrin devam ettiğini ve yatırımcılar için seçici olunması gereken bir döneme girildiğini vurguluyor.

Özellikle döviz bazlı gelir üreten, ihracat odaklı veya maliyet yönetiminde başarılı şirketlerin çeyreklik bazda pozitif ayrıştığını gözlemlediklerini belirten ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Başkanı Erol Danış, “Bankacılık tarafında kredi-mevduat makasındaki iyileşme, kârlılığı destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Finans dışı şirketlerde ise yüksek finansman giderleri, iç talepteki zayıflık ve dış pazarlardaki yavaşlamaya rağmen, bazı alt sektörlerde dirençli bir görünüm dikkat çekiyor. Sektörel karlılıklar arasındaki farkın bu denli belirginleştiği bir dönemde yatırımcıların şirket bazlı performanslara odaklanan, veri temelli ve derinlikli analizlerle hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Bu yaklaşımın farklılaşan sektör ve şirketlerin sunduğu potansiyel fırsatların da zamanında değerlendirilmesini mümkün kılacağına inanıyorum” dedi.

Bankacılıkta 91 Milyar TL’lik Net Kâr Beklentisi

Rapora göre, araştırma kapsamındaki bankaların üçüncü çeyrek net kâr toplamı 91 milyar TL seviyesinde öngörülüyor. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 64, çeyreklik bazda ise yüzde 5’lik bir artış anlamına geliyor. TL kredi-mevduat makasındaki iyileşme sayesinde, net faiz marjının 45 baz puan genişlemesi öngörülüyor. Bankacılık sektöründe Halkbank, Yapı Kredi ve Akbank gibi oyuncular öne çıkıyor.

Finans Dışı Şirketlerde Temkinli Seyir Devam Ediyor

Finans dışı şirketlerde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin görünüm dengeli ama dikkatli yorumlanması gereken bir tablo ortaya koyuyor. Yıllık bazda net kârda yüzde 11’lik bir düşüş öngörülmesine rağmen, çeyreklik bazda yüzde 40 oranında artış dikkat çekici bir toparlanma sinyali veriyor. Genel görünüm bir yandan yüksek finansman maliyetleri ve zayıf iç talep gibi baskı unsurlarının sürdüğünü gösterirken, diğer yandan şirketlerin dönemsel olarak operasyonel verimliliklerini artırabildiklerine işaret ediyor.

ÜNLÜ & Co’nun değerlendirmesine göre, finans-dışı şirketlerde özellikle maliyetlerini kontrol edebilen ve enerji ile sağlık gibi görece daha dirençli sektörlerde konumlanan şirketler öne çıkıyor. Bununla birlikte, iç tüketimdeki zayıflık, ihracat pazarlarındaki yavaşlama ve artan borçlanma maliyetleri, finans dışı segmentte kârlılığı baskılamaya devam eden temel unsurlar arasında öne çıkıyor.

Sektörlere Yansıyan Dinamikler

Rapor, sektörler arasında performans farklılıklarının gözlemlendiğini ortaya koyuyor. Tüpraş, yüksek rafineri marjları ve güçlü kapasite kullanımıyla öne çıkıyor. Aygaz, LPG marjlarındaki direnç ve iştirak katkıları sayesinde güçlü bir performans sergiliyor. Dolar bazlı çift haneli büyümesiyle Hitit ve etkin maliyet yönetimiyle MLP Sağlık pozitif ayrışan şirketler arasında yer alıyor. Perakende sektörü, artan sepet büyüklüğü ve ücretlerdeki istikrarla destekleniyor. Buna karşılık, Petkim ve Erdemir gibi üretim ağırlıklı sektörlerde operasyonel baskılar devam ediyor. THY ve Pegasus gibi havacılık şirketlerinin ise artan maliyetler ve bilet fiyatlarındaki baskı nedeniyle marjlarında daralma yaşaması bekleniyor.