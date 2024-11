Burgan Bank 2024 yılının ilk 9 ayında 2,5 milyar TL net kâr elde etti

2024'ün ilk dokuz ayında da büyümesini sürdüren Burgan Bank, elde ettiği finansal sonuçlarla sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

“Kurumsal ve ticari bankacılıktaki kredilerin toplamı 70 milyar TL’ye ulaştı”

Kurumsal ve ticari bankacılık alanında 2024 Eylül itibarıyla nakit ve gayri nakit toplam kredi hacmini 70 milyar TL’ye ulaştıran Burgan Bank, “Nakit Yönetimi” alanında da geçen yılın aynı dönemine göre dikkate değer bir büyüme kaydetti. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Ödeme çeklerinde %64, tahsil-teminat çeklerinde %60 ve SGK tahsilatlarında %150 artış sağlandığını belirtti.

“Birikim Yönetimi’nde yatırım fonu portföyü 15 milyar TL’yi aştı”

Birikim Yönetimi iş kolunda özel bankacılık müşterilerinin yatırım fonu portföyü, yılın ilk dokuz ayında %146 oranında artarak 15,6 milyar TL’ye ulaştı. Dinç, bu başarıya ilişkin olarak şunları ifade etti: “Müşterilerimizin getiri hedeflerine ulaşmalarını desteklemek ve varlıklarını güvenle yönetmelerine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Birikim Yönetimi ekibimiz, bugün müşterilerimizin varlıklarının yarısından fazlasını yatırım ürünlerinde değerlendirmesine olanak tanıyor. Strateji ve araştırma raporlarımızla sunduğumuz yatırım danışmanlığı, müşteri segmentimize özel olarak hazırlanan yatırım stratejilerimizle büyük beğeni topluyor. Müşterilerimizin tüm kanallardan yatırım ürünlerine rahatça erişebilmesi ve bu ürünlerin performansını izleyebilmesi ise bizim için temel öncelikler arasında. Yaklaşık bir yıldır kullanımda olan Burgan Fon Evreni, müşterilerimizin yatırım fonu getirilerini takip edebildiği ve karşılaştırmalı analizler yapabildiği bir platform olarak en çok tercih edilen kanallarımızdan biri haline geldi.”

“ON Dijital Bankacılık, %51 büyüdü”

ON Dijital Bankacılık ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Murat Dinç, “Eylül ayı itibarıyla müşteri sayımız 967 bini aşarak %51’lük bir büyüme kaydetti. ON Dijital Bankacılık, uzaktan müşteri ediniminde %5,08’lik pazar payına ulaştı. Ayrıca, yatırım müşteri sayımız %80, fon müşteri sayımız ise %177 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız ON FX platformu, döviz işlemlerimizin %63’ünü kapsayarak önemli bir başarı sağladı. Kredi ürünlerinde dijital ve taşıt kredilerinde elde ettiğimiz güçlü ivmeyle, geçen yıl sonuna göre üçüncü çeyrekte %20 oranında bir büyüme yakaladık; aynı dönemde mevduat varlıkları %30 arttı. Sigorta komisyon gelirlerimiz ise geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine göre 8,4 kat artışla dikkat çekici bir performans sergiledi” dedi.

“Burgan Yatırım, artan şube sayısı ve Burgan Trade dijital kanalları ile büyümesini sürdürüyor”

Burgan Yatırım’ın birçok kanalda büyümeye devam ettiğini belirten Murat Dinç, şu değerlendirmede bulundu: “Yatırımcıların finansal hedeflerini göz önünde bulundurarak, kişiye özel çözümlerle yatırım danışmanlığı hizmeti sunmayı öncelik olarak belirliyor ve yatırım dünyasında çeşitli kanallar aracılığıyla müşterilerimizin Burgan Yatırım’a, piyasalara, ürün ve hizmetlerimize erişimini sağlıyoruz. Bu kapsamda 2024’ün üçüncü çeyreğinde de Türkiye’nin farklı noktalarında yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen müşterilerle piyasalarla buluşturmaya devam ettik. Bodrum, Nişantaşı şubelerimizi açarak Türkiye’nin önemli noktalarında hizmet ağımızı genişlettik.”

Dijital tarafla ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Murat Dinç, “Dijitalde ise bu sene yenilediğimiz Burgan Trade Mobil’e yeni fonksiyonel özellikler ekleyerek müşterilerimize yatırımlarını yaparken kolay, hızlı ve yatırım kararlarını almalarına destek olacak içeriklerle değer katmaya devam ediyoruz. Böylece müşteri memnuniyetini her geçen gün üst seviyelere çıkartıyoruz. Burgan Yatırım müşteri sayısı geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine göre %67, komisyon ve kredi gelirleri ise sırasıyla %71 ve %137 oranında artış kaydetti” ifadelerine yer verdi.

“Burgan Leasing, yılın ilk 9 ayında 1.1 milyar TL kar elde etti”

Burgan Leasing’in ilk 9 aylık performansını da değerlendiren Murat Dinç, 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü sermayesi ve yüksek likiditesi ile makine ve ekipman odaklı işlemlerle ihracat yapan imalat firmalarının yatırımlarında büyüme sağladığını belirtti. Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eylül 2024 itibarıyla şirket, aktif büyüklüğünü %8 artırarak, 13,2 milyar TL’ye yükseltti. Ayrıca, küçük tutarlı işlemlerde pazar payını yaklaşık %12'ye çıkararak, sektördeki önemli oyunculardan biri oldu. Filo kiralama iş kolunda, araç sayısını sektörde önde gelen müşterilerle 5.000’e yaklaştırdı ve kira süresi dolan araçların çoğunu yenileyerek müşteri memnuniyetini artırdı.”