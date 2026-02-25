Ankara TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Ankara kurasına katılacak isimler açıklandı

Ankara'da ev sahibi olma hayali kuran on binlerce vatandaş için süreçte en kritik aşamalardan birine gelindi. Bugün 25 Şubat 2026 Çarşamba itibarıyla TOKİ, Ankara genelinde inşa edilecek 31 bin 73 konut için başvuru değerlendirme sonuçlarını resmen yayımladı.
Ankara Kura Çekimi Ne Zaman ve Nerede?
Şu an için resmi bir gün ve saat belirlenmemiş olsa da sürecin işleyişi şu şekilde olacak:
Beklenen Duyuru: Kura takvimleri haftalık olarak yayımlanıyor. Ankara listesinin açıklanmış olması, çekilişlerin önümüzdeki günlerde başlayacağına işaret ediyor.
Canlı Yayın: Çekiliş başladığında TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden noter huzurunda anlık olarak yayınlanacak.
Sorgulama: Kura tamamlandığında "Asil" ve "Yedek" hak sahipleri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.
Kimler Kuraya Katılacak? (Kabul/Ret Listeleri)
TOKİ, Ankara’daki tüm ilçeler için başvuru değerlendirme sürecini tamamladı.
Kabul Edilenler: Şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ve diğer kategorilerde şartları sağlayanlar kura çekimine girmeye hak kazandı.
Reddedilenler: Başvuru şartlarını (gelir sınırı, ikametgah, üzerine kayıtlı tapu vb.) sağlamayan adayların isimleri TOKİ'nin resmi sitesinde "Reddedilenler" listesiyle paylaşıldı. Bu listede yer alanlar kuraya dahil edilmeyecek.
İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi
Ankara'da yapılacak 31.073 konutun aslan payı Merkez ilçelere (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) ayrılmış durumda:
|Bölge / İlçe
|Konut Sayısı
|Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan)
|21.780
|Sincan Temelli
|4.000
|Polatlı
|1.500
|Beypazarı
|750
|Çubuk / Elmadağ
|500 / 500
|Kızılcahamam / Nallıhan / Şereflikoçhisar
|150 / 300 / 200
|Diğer İlçeler (Bala, Evren, Güdül vb.)
|743
Başvurusu Reddedilenler İçin Ücret İadesi
Kuraya katılmaya hak kazanamayan adayların yatırdığı başvuru bedelleri banka tarafından iade edilecek. İadeler genellikle kura sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili bankanın (Halkbank/Ziraat) ATM'leri üzerinden kartsız işlemle veya mobil bankacılıkla geri alınabiliyor.
TOKİ tarafından yapılan planlamalara göre, kura çekimleri tamamlandıktan sonra hızla yükselecek olan konutların Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanması hedefleniyor.
Bu tarih, hak sahipleri için birkaç önemli süreci beraberinde getiriyor:
Taksit Ödemeleri: Genellikle TOKİ projelerinde taksit ödemeleri, konut teslimini takip eden ay itibarıyla başlar. Bu da ödemelerin 2027 bahar aylarında başlayabileceği anlamına geliyor.
İnşaat Süreci: 2026 yılı, Ankara'nın dört bir yanındaki şantiyelerin en yoğun çalışacağı yıl olacak. 31 binden fazla konutun eş zamanlı ilerlemesi, bölgedeki altyapı çalışmalarını da hızlandıracak.
Sözleşme Aşaması: Kurada ismi çıkan "Asil" hak sahipleri, teslimat tarihinden çok daha önce (muhtemelen 2026'nın ikinci yarısında) banka üzerinden sözleşme imzalama ve peşinat yatırma sürecine davet edilecekler.