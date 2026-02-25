Ankara TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Ankara kurasına katılacak isimler açıklandı

Ankara Kura Çekimi Ne Zaman ve Nerede?

Şu an için resmi bir gün ve saat belirlenmemiş olsa da sürecin işleyişi şu şekilde olacak:

Beklenen Duyuru: Kura takvimleri haftalık olarak yayımlanıyor. Ankara listesinin açıklanmış olması, çekilişlerin önümüzdeki günlerde başlayacağına işaret ediyor.

Canlı Yayın: Çekiliş başladığında TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden noter huzurunda anlık olarak yayınlanacak.

Sorgulama: Kura tamamlandığında "Asil" ve "Yedek" hak sahipleri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.