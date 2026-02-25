ARA
DOLAR
43,86
0,01%
DOLAR
EURO
51,88
0,21%
EURO
ALTIN
7337,84
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • İkinci ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri belli oldu

İkinci ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri belli oldu

Öğrenciler ve veliler için 2026 yılının ikinci dönemi, oldukça nadir görülen ve "tatil içinde tatil" olarak nitelendirilebilecek bir döneme sahne oluyor. Peki İkinci ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

İkinci ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 takvimi, bu yıl dini ve resmi tatillerin birbirine çok yakın olması sebebiyle öğrenciler için oldukça avantajlı bir dinlenme süreci sunuyor. Yoğun ders temposuna ara vereceğiniz o kritik tarihler şu şekilde netleşti:
 

1 İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

2026 yılında ikinci ara tatil, Mart ayı içerisinde Ramazan Bayramı ile birleşerek uygulanacak.

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi

 

2 Ramazan Bayramı ile Büyük Buluşma

Ramazan Bayramı ile Büyük Buluşma

Bu yıl ara tatilin en dikkat çekici özelliği, Ramazan Bayramı tatiliyle tamamen iç içe geçmesi. İşte tatilin "9 günlük" dökümü:

  • 13 Mart Cuma: Okullarda son ders işlenecek ve tatil başlayacak.
  • 14 - 15 Mart: İlk hafta sonu tatili.
  • 16 - 18 Mart: Ara tatilin ilk üç günü.
  • 19 Mart Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Tatilin 4. günü).
  • 20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün (Tatilin son günü).
  • 21 - 22 Mart: Bayramın 2. ve 3. günü (Hafta sonu).
  • 23 Mart Pazartesi: Ders başı.

Özetle: Öğrenciler tek bir ara tatil döneminde hem bahar yorgunluğunu atacak hem de bayram coşkusunu yaşayacaklar.

 

Bu yıl ara tatil, sınav haftalarının (1. dönem sonu veya 2. dönem başı sınavları) hemen sonrasına ya da arasına denk gelebilir. 9 günlük bu uzun süreci hem dinlenerek hem de eksik konuları tekrar ederek değerlendirmek, Haziran'daki büyük tatile (yaz tatili) daha motivasyonlu girmenizi sağlayacaktır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL