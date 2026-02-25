İkinci ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 takvimi, bu yıl dini ve resmi tatillerin birbirine çok yakın olması sebebiyle öğrenciler için oldukça avantajlı bir dinlenme süreci sunuyor. Yoğun ders temposuna ara vereceğiniz o kritik tarihler şu şekilde netleşti:
1 İkinci Ara Tatil Ne Zaman?
2026 yılında ikinci ara tatil, Mart ayı içerisinde Ramazan Bayramı ile birleşerek uygulanacak.
Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi
Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma
Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi
2 Ramazan Bayramı ile Büyük Buluşma
Bu yıl ara tatilin en dikkat çekici özelliği, Ramazan Bayramı tatiliyle tamamen iç içe geçmesi. İşte tatilin "9 günlük" dökümü:
- 13 Mart Cuma: Okullarda son ders işlenecek ve tatil başlayacak.
- 14 - 15 Mart: İlk hafta sonu tatili.
- 16 - 18 Mart: Ara tatilin ilk üç günü.
- 19 Mart Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Tatilin 4. günü).
- 20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün (Tatilin son günü).
- 21 - 22 Mart: Bayramın 2. ve 3. günü (Hafta sonu).
- 23 Mart Pazartesi: Ders başı.
Özetle: Öğrenciler tek bir ara tatil döneminde hem bahar yorgunluğunu atacak hem de bayram coşkusunu yaşayacaklar.
Bu yıl ara tatil, sınav haftalarının (1. dönem sonu veya 2. dönem başı sınavları) hemen sonrasına ya da arasına denk gelebilir. 9 günlük bu uzun süreci hem dinlenerek hem de eksik konuları tekrar ederek değerlendirmek, Haziran'daki büyük tatile (yaz tatili) daha motivasyonlu girmenizi sağlayacaktır.