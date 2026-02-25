Akbank Mobil’den yeni uygulama

Akbank, yatırımcıların değişen beklentilerine yanıt veren yeni bir adımla Akbank Mobil’de Hisse Senedi Canlı Veri özelliğini devreye aldı. Anlık fiyatlar, analiz araçları ve piyasa içeriklerini bir araya getiren bu özellik, her seviyeden kullanıcının yatırımlarında veri ve bilgiye eşit erişimini sağlıyor.

Bu yenilikle, Akbanklıların yatırım süreçlerini sadeleştirmeyi ve Akbank Mobil’i uçtan uca bir yatırım rehberi olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirten Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Çift, “Akbank’ta müşterilerimizin değişen beklentilerini doğru okuyarak, güven veren ve karar alma süreçlerini güçlendiren çözümler geliştiriyoruz. Akbank Mobil’de devreye aldığımız Canlı Veri özelliği de bu yaklaşımın somut bir yansıması. Bu yeni özellik, yatırım kararının tüm bileşenlerini tek bir dijital zeminde buluşturuyor. Böylece kullanıcılarımız yatırımlarında daha hızlı ve daha şeffaf bir yapıdan yararlanıyor. Amacımız, her seviyeden yatırımcıya, finansal okuryazarlığı güçlendiren ve veriye eşit erişimi destekleyen bir ekosistem sunmak” dedi.