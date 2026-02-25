ARA
  • TOKİ Isparta kura sonuçları açıklandı mı? Isparta TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ Isparta kura sonuçları açıklandı mı? Isparta TOKİ kura sonucu sorgulama

Isparta'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için bugün o büyük gün geldi. Kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Peki TOKİ Isparta kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Isparta kura sonuçları açıklandı mı? Isparta TOKİ kura sonucu sorgulama

 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Isparta'da inşa edilecek 2 bin 889 konut için kura çekimi bugün, yani 25 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

 Isparta'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında beklenen büyük gün geldi. Bugün, 25 Şubat 2026 Çarşamba, Süleyman Demirel Kongre Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 2 bin 889 konutun hak sahipleri tek tek belirlendi.

Sabah saat 11.00’de başlayan ve TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanan maraton sona erdi. İşte Isparta TOKİ kura sonuçları ve 5.000 TL başvuru iadesi hakkında bilmeniz gereken güncel detaylar:

Isparta TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama

Kura çekimi tamamlandığı için isim listeleri sisteme aktarıldı. Sonucunuzu şu yöntemlerle anlık olarak kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: En güvenilir yöntemdir. e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak asil veya yedek durumunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuç Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaranızı girerek listedeki yerinizi öğrenebilirsiniz.

Online İsim Listesi: Proje bazlı yayınlanan PDF listeleri aracılığıyla ilçenizdeki tüm kazananları görebilirsiniz.

Isparta Konut Dağılımı ve Takvim

Isparta genelindeki 2.889 konutun ilçelere göre aslan payı şu şekilde dağıldı:

BölgeKonut SayısıKura Durumu
Isparta Merkez1.500Tamamlandı
Şarkikaraağaç / Yalvaç400 + 400Tamamlandı
Gönen / Keçiborlu200 + 147Tamamlandı
Diğer İlçeler (Aksu, Gelendost vb.)242Tamamlandı

5.000 TL Başvuru Ücreti İadesi  

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için para iadesi süreci bugün itibarıyla tetiklendi.

Ne Zaman Alınır? Kura çekiliş tarihinden (25 Şubat) itibaren 5 iş günü sonra (yani yaklaşık 4 Mart 2026 tarihinden itibaren) iadeler banka hesaplarına yatmaya başlayacak.

Nasıl Alınır? * ATM ve Mobil: Ziraat Bankası veya Halkbank mobil uygulamalarındaki "Ödemeler/İadeler" sekmesinden veya ATM'lerin "Kartsız İşlemler" menüsündeki "TOKİ İade" bölümünden paranızı çekebilirsiniz.

Şubeler: İade süreci başladıktan sonra kimliğinizle birlikte ilgili banka şubesine giderek de nakit iadenizi talep edebilirsiniz.

Sırada Hangi İller Var?

Ege ve Akdeniz hattındaki kura maratonu hız kesmeden devam ediyor:

26 Şubat Perşembe: Burdur

27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli ve Osmaniye
