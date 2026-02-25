TOKİ Isparta kura sonuçları açıklandı mı? Isparta TOKİ kura sonucu sorgulama

5.000 TL Başvuru Ücreti İadesi

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için para iadesi süreci bugün itibarıyla tetiklendi.

Ne Zaman Alınır? Kura çekiliş tarihinden (25 Şubat) itibaren 5 iş günü sonra (yani yaklaşık 4 Mart 2026 tarihinden itibaren) iadeler banka hesaplarına yatmaya başlayacak.

Nasıl Alınır? * ATM ve Mobil: Ziraat Bankası veya Halkbank mobil uygulamalarındaki "Ödemeler/İadeler" sekmesinden veya ATM'lerin "Kartsız İşlemler" menüsündeki "TOKİ İade" bölümünden paranızı çekebilirsiniz.

Şubeler: İade süreci başladıktan sonra kimliğinizle birlikte ilgili banka şubesine giderek de nakit iadenizi talep edebilirsiniz.