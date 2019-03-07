Ekonomiye 287 milyar TL destek sağladık
- 2018’de nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 287 milyar TL destek sağladık. Nakdi kredilerimiz yıllık bazda sektör ortalamalarının üzerinde yüzde 21 büyüyerek 221 milyar TL’yi, toplam aktiflerimiz yüzde 23 büyümeyle 331 milyar TL’yi aştı. Nakdi kredilerdeki pazar payımızı yüzde 8,7’den yüzde 9,3’e, toplam aktiflerdeki pazar payımızı yüzde 8,3’ten yüzde 8,6’ya yükselttik.
- Mevduatlarımız yıllık yüzde 15,6 artışla 180 milyar TL’ye ulaşarak ana fonlama kalemimiz olmaya devam etti. 2017 yıl sonunda yüzde 42 olan tasarruf mevduatının toplam mevduatımız içindeki payı 2018’de yüzde 50’ye yükseldi. Vadesiz mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı ise yüzde 20’yi aştı.
- 2018’de 4 milyar 154 milyon TL net kâr elde ettik. 2018 yılı ortalama öz kaynak kârlılığımız sektör ortalaması olan yüzde 13,7’in üzerinde yüzde 16,1 oldu.
- Etkin bilanço yönetimi ve sermaye ihraçlarıyla sermaye yeterlilik rasyolarımızı güçlü tutmayı başardık. Güçlü sermayemizi sağlam bilanço ve yüksek likiditeyle birleştirerek reel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz.
Mehmet Emin Özcan/Vakıfbank Genel Müdürü
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