Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, “Fibabanka olarak, ilk günden bu yana sektörde en iyi altyapıya sahip olmak adına teknoloji alanında çok büyük yatırımlar yaptık. Şimdi ’Servis Bankacılığı’ ile bu yatırımlarımızın geri dönüşünü görmek için sabırsızlanıyoruz. Fibabanka’nın benzersiz bankacılık hizmetlerini ve finansal çözümlerini daha geniş kitlelerin deneyimlemesinin yolu açıldığı için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Fibabanka’dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mert, BDDK’nın yayınlamış olduğu ‘Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı’nı, ülkemizin finansal mimarisini oluşturan düzenleyici çerçeveye ve işletimine yönelik köklü bir dönüşümün habercisi olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Mert, ‘Bu düzenleme hayatımıza girdiği zaman ülkemiz finans sektörü daha modern bir çizgiye taşınarak geleceğe açılan bir kapı olacak. Aynı zamanda ulusal ekonomimizin sağlıklı gelişimine de çok önemli katkı sağlayacak. Bankacılık hizmeti sunmak isteyecek işletmeler ve fintekler, finansal kapsayıcılığı artırma hedefiyle banka müşterisi olmayan, bankalardan hizmet almayan bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayabilecek. Hedeflenen kitlelerin finansman, ödeme ve yatırım araçları gibi bankacılık ürünlerine kolay ve sorunsuz erişimi sağlanırken, tabana yayılan bu uygulamaların ülke ekonomisine de olumlu etki sağlamasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

-Finansal teknolojilere yatırım

Kurulduğu günden bu yana geleneksel bankacılık anlayışının ötesinde bir anlayış benimseyen ve durmaksızın finansal teknolojilere yatırım yaparak dijital bankacılık alanında başarılı projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Mert şunları kaydetti:

“Fibabanka olarak, ilk günden bu yana sektörde en iyi altyapıya sahip olmak adına teknoloji alanında çok büyük yatırımlar yaptık. Şimdi ’Servis Bankacılığı’ ile bu yatırımlarımızın geri dönüşünü görmek için sabırsızlanıyoruz. Fibabanka’nın benzersiz bankacılık hizmetlerini ve finansal çözümlerini daha geniş kitlelerin deneyimlemesinin yolu açıldığı için mutluyuz. Kurduğumuz yapıların ve yatırımların sonucunda bugüne kadar Servis Bankacılığı anlamında çok başarılı projeleri hayata geçirdik. Örneğin, büyük perakende markalarına hem online hem de offline alışverişler için kredi kartı dışında bir seçenek olabileceğini gösterdi. Türkiye’nin önde gelen markaları şu an mağazalarından müşterilerine kolayca alışveriş kredisi kullandırtabiliyor. Doğru anda ve sağlam bir altyapıyla hayata geçirilen bir finansal servisin, markalara satışlarını ve müşteri memnuniyetini artırma anlamında çok büyük katkı sağladığını çok yakından gördük.”

Şimdinin değil, önümüzdeki 5 yılın teknolojisine sahip bir banka olarak müşterilerimizin ilerleyen süreçte ihtiyaç duyacağı finansal çözümler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En iyi finansal teknolojiye sahip olmak için Veri Yönetim Ofisi, Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Fibabanka Ar-Ge Merkezi’ni kurduk ve burada da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda ruhunu girişimcilikten alan bir grubun parçası olarak kurumsal girişim sermayesi Finberg’i hayata geçirdik. Finberg bize girişim ekosistemine yakın durma ve girişimlerle birlikte pazarı daha yakından takip etme, kullanıcı deneyimine yatırım yapma ve farklı ürünler geliştirme fırsatı sağladı.’

Mert sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Finberg yatırımlarından Birleşik Ödeme ile 7/24 para transferine olanak sağlayan Nöbetçi Transfer ürününü tasarladık. Figopara ile birlikte KOBİ’lere fatura finansmanı alanında kolaylık sağlarken Bizim Hesap ile küçük işletmelerin operasyonlarını hızlandırdık. Yeni düzenleme sonrasında da ülkemizde Servis Bankacılığı’nda akla gelen ilk adres olmakta iddialıyız. Sahip olduğumuz her kanaldan 7/24 müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam ederken Servis Bankacılığı modeli girişimlerden perakende markalarına kadar birçok işletmenin müşterilerine sunduğu finansal hizmetleri sağlamaya devam edeceğiz.”