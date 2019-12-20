Fitch’in Türkiye takvimi belli oldu
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için 2020 yılında iki değerlendirmede bulunacak.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2020 yılında Türkiye için 2 değerlendirmede bulunacak.
Fitch’in 2020 takvimine göre Türkiye değerlendirmesi 21 Şubat 2020 ve 21 Ağustos 2020’de yapılacak.
Fitch en son Türkiye’nin notunu BB- olarak teyit etmiş, görünümünü ise negatiften durağana yükseltmişti.
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