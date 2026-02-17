Garanti BBVA'dan UNO’ya 13 milyon Euro finansman

Garanti BBVA, İspanya’nın ulusal kalkınma bankası Instituto de Crédito Oficial (ICO) ile geçtiğimiz Kasım ayında hayata geçirdiği 100 milyon dolarlık iş birliği anlaşması kapsamında, Türkiye’nin ilk ve öncü paketli ekmek markası UNO’nun üretim hatlarının modernizasyonuna yönelik yatırımını 13 milyon euro tutarında finansmanla destekledi.

30 Ocak 2026 tarihinde sağlanan finansman, UNO’nun enerji verimliliğini artırmaya ve karbon emisyonlarını azaltmaya odaklanan üretim hattı yatırımlarında kullanılacak. Yatırım kapsamında, ürün birimi başına doğal gaz ve elektrik tüketimini düşüren, enerji verimli yeni üretim hatlarının kurulması hedefleniyor.

Garanti BBVA, 2018–2029 dönemini kapsayan 3,5 trilyon TL’lik sürdürülebilir finansman taahhüdü doğrultusunda, Ocak 2026 itibarıyla 1 trilyon TL eşiğini aşarak sürdürülebilir finansmanda önemli bir kilometre taşını geride bırakmıştı. Banka, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu üretim yatırımlarını destekleyerek reel sektörün dönüşümünde aktif rol üstlenmeye devam ediyor.

“BBVA Grubu’nun küresel gücüyle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Müşterilerimizin büyüme yolculuğuna uluslararası kaynak sağlamak üzere ICO ile yaptığımız iş birliğinin somut çıktılarından birini UNO’nun enerji verimliliği yatırımında görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu finansman sayesinde hem sanayide enerji verimliliğini artıran hem de karbon emisyonlarını azaltan yatırımları destekliyoruz. Sürdürülebilir finansmanı hedeflerimiz doğrultusunda enerji verimliliğini ve düşük karbonlu üretimi destekleyen yatırımlarla reel sektörün uzun vadeli dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ocak 2026 itibariyle sürdürülebilir finansman hedefimizde 1 trilyon TL eşiğini aşmış olmamız, bu alandaki kararlılığımızın ve müşterilerimizle birlikte yarattığımız etkinin somut bir göstergesi. BBVA Grubu’nun küresel gücüyle Türkiye ekonomisine değer katmaya ve müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşüm yolculuklarında uzun vadeli çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

UNO Yönetim Kurulu Başkanı Federico Caruncho ise finansmanın şirket açısından önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Garanti BBVA ve ICO iş birliğiyle sağlanan bu finansman, sürdürülebilir üretim vizyonumuz açısından büyük önem taşıyor. Üretim hatlarımızın modernizasyonuna yönelik bu yatırım, sadece operasyonel verimliliğimizi artırmakla kalmayacak; aynı zamanda çevresel etkimizi azaltma hedefimize de önemli katkılar sağlayacak. Türkiye’ye yatırım yapan bir uluslararası şirket olarak Garanti BBVA gibi güvenilir bir finansal çözüm ortağıyla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.”

UNO’ya sağlanan söz konusu finansman, ICO’nun Uluslararası Kanal Programı kapsamında Garanti BBVA aracılığıyla Türkiye’de kullandırılan kaynaklar arasında yer alıyor. Kasım ayında ICO ve Garanti BBVA arasında imzalanan anlaşma ile Türkiye’de İspanya ile ticari ve yatırım ilişkisi bulunan şirketlerin sürdürülebilirlik ve dönüşüm odaklı yatırımlarına ilk etapta 100 milyon dolara kadar uzun vadeli finansman sağlanması amaçlanmıştı. UNO’ya sağlanan finansman, söz konusu çerçevede hayata geçirilen örnek uygulamalardan biri oldu.