Türk-Alman iş dünyası Antalya'da buluştu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen, Türkiye Almanya Çalıştayı, DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz, DTİK Bremen Temsilcisi Jacquleine Bakır Brader, DTİK Hamburg Temsilcisi İrfan Gündoğan, DTİK Kiel Temsilcisi Turgay Cahit Ağrı, DTİK Köln Temsilcisi Nurdan Ertoğan, DTİK Stuttgart Temcilcisi Hakan Balcılar, DTİK Hannover Temsilcisi Hasan Kurtuluş ve 100’den fazla iş insanının katılımlarıyla 16 Şubat 2026 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi

Almanya’daki Türk iş dünyasının mevcut yapısının değerlendirildiği Çalıştay’da, diaspora diplomasisi perspektifinde iş birliği alanları ve DTİK Almanya yapılanmasının kurumsal yol haritası, Türk diasporasının iş dünyasındaki rolü ve geleceğe dönük ortak hedefler ele alındı.

Şahin: “Birlikte üretme ve kazanmanın gücüne inanıyoruz”

DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, “DTİK’in ilk kurultayını 1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirdik. O gün attığımız adım, aslında küresel ölçekte bir Türk iş ağı oluşturma hayalinin başlangıcıydı. Bugün geldiğimiz noktada bu hayalin ne kadar güçlü bir yapıya dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz. Dünyada 6,5 milyon, Almanya’da ise 3,5 milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Almanya’da 100 bine yakın Türk girişimci bulunuyor. Bu girişimciler 90 milyar Euro ciro üretiyor ve yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmi 50 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamlar yalnızca ekonomik büyüklüğü değil, aynı zamanda stratejik potansiyeli de ortaya koyuyor. Almanya’nın Düsseldorf, Hamburg, Köln, Stuttgart, Frankfurt ve daha birçok önemli şehrinde toplantılar gerçekleştirdik. 1000’in üzerinde kişiye ulaştık. Amacımız yalnızca toplantı yapmak değil; kalıcı, sürdürülebilir ve stratejik bağlar kurmaktı. Sivil toplum kuruluşlarıyla, özellikle gençlere yönelik platformlarla iş birliği yapıyoruz. DTİK bir “Kazan-Kazan” platformudur. Türkiye kazanır, Almanya kazanır, iş dünyası kazanır, toplum kazanır. Biz rekabetin değil, birlikte üretme ve kazanmanın gücüne inanıyoruz” dedi.

Yavuz: “Türk diasporası, bilgi, deneyim, network ve gönül bağı demektir.”

DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz ise, “Diaspora; doğrudan yatırım, ticaret köprüleri, girişimcilik ve bilgi transferi açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır. DTİK’in yaklaşımı, Diaspora girişimcilerini görünür kılmak, iş dünyası ile diaspora arasında köprü kurmak ve yerel otoritelerle temas noktalarını çoğaltmaktır. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk diasporası sadece sayısal bir büyüklük değildir. Aynı zamanda bilgi, deneyim, network ve gönül bağı demektir. Eğer bu potansiyeli organize edebilirsek, sürdürülebilir ve stratejik bir güce dönüştürebiliriz. Bugün 90 ülkede temsil ediliyor, 1100’ün üzerinde üyeye sahibiz. Üyelerimizin yüzde 51’i Avrupa’da, yüzde 16’sı Avrasya’da, geri kalanı Afrika-Ortadoğu-Körfez, Balkanlar, Asya-Pasifik ve Amerika’da yer almaktadır. Bu dağılım bize gerçek anlamda küresel bir ağ kazandırmaktadır” dedi.

Şahinler Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, aaçılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Almanya’daki Türk iş dünyasının mevcut durumu sunumunda, sektörel fırsatlar ve iş birliği alanları, Diaspora gücünün kurumsallaşması, DTİK çatısı altında ortak çalışma modelleri ele alındı.

