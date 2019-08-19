ING Türkiye’den sendikasyon kredisi
ING Türkiye, genel ticaret finansmanında kullanılmak üzere 190 milyon Euro ve 96 milyon dolar (toplam 305 milyon dolar) tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı.
1 Ağustos tarihinde imzaları atılan işlemde, Standard Chartered Bank koordinatör, Mizuho Bank, Ltd. ise işlem ajan bankası olarak görev aldı.
367 gün vadeli sendikasyon kredisinin komisyonlar dahil toplam marjı Euro için yüzde 2,40, dolar için ise yüzde 2,50 olarak gerçekleşti.
Kreditörler tarafından, ING Türkiye’nin refinansman işlemine hedeflenen tutarın yaklaşık 1,7 katı talep gelmesine rağmen, ING Türkiye dış borçlanma hedefleri doğrultusunda işlemi yaklaşık 305 milyon dolar olarak kapattı.
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