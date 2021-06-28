ING Türkiye, dış ticaretin finansmanında kullanılmak amacıyla 269 milyon Euro ve 37 milyon dolar olmak üzere toplam 300 milyon Euro’luk sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisine imza attı.

Bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan krediye, 11 ülkeden 22 banka katıldı. 367 gün vadeli kredinin maliyeti Libor+yüzde 2,50 ve Euribor+yüzde 2,25 oldu.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, sürdürülebilir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inandıklarını belirtiyor.

Gökgöz; “Sağladığımız sürdürülebilirlik bağlantılı krediler ile elektrik tedarikinde yenilenebilir kaynakların payında artış ve kadın çalışan oranı dengesinin korunmasından oluşan performans kriterlerine ulaştığımızda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak” diyor.