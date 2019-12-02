İş Bankası 25 bininci satranç sınıfını açtı
Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) 2005’ten bu yana ana sponsoru olan Türkiye İş Bankası, satranç sporunun yaygınlaşması için ülke çapında satranç sınıfları açmaya devam ediyor.
Satranç sınıflarının 25 binincisi, Ankara’da Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan Ergazi Şehit Adil Yurtoğlu İlkokulu’nda açıldı.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, satrancın çocukların analitik düşünme ve çözüm bulma yetilerini geliştirdiğini, disiplin kazanmalarını ve zamanı verimli değerlendirmelerini sağladığını vurguladı.
Toplumsal gelişime katkı sağlamak üzere üstlendikleri projeleri uzun dönemli ve yaygın şekilde planladıklarının altını çizen Bali, “14 yılı geride bıraktığımız TSF ile işbirliğimiz kapsamında, ülkemizde açtığımız satranç sınıflarının 25 bine ulaşması bunun bir göstergesi” diye konuştu.
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