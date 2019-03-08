İş Bankası, ihracatçıya özel kampanya başlattı
2018 yıl sonu itibarıyla, İş Bankası’nınbilançosunun yüzde 62,5’i nakdi krediden, toplam kredilerin ise yüzde 77,6’sı ticari krediden oluşuyor.
İş Bankası’nın aynı dönemde 202,1 milyar TL nakdi ticari kredi bakiyesi bulunuyor. Diğer taraftan KOBİ kredileri özelinde bakıldığında, 2018 yıl sonu itibarıyla, KOBİ müşterilerinin nakdi krediler toplamı 59,3 milyar TL’ye ulaştı.
Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, bu rakamları İş Bankası’nın Türkiye’ye duyduğu güven ve ticari-sınai hayata verdikleri desteklerin önemli bir göstergesi olarak niteliyor.
Birbirinden farklı ihtiyaçlara sahip geniş bir müşteri kitlesine hizmet verdiklerini aktaran Şimşek, “Müşterilerimize geleneksel ürünlerden risklerini azaltacak ve işlem otomasyonu sağlayacak yenilikçi çözümlere uzanan geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz” diyor.
İş Bankası, KOBİ müşterilerine üretim, kalite ve verimliliklerini artırmalarına destek olacak programlar hazırlıyor. Uluslararası ticarette ödeme yöntemleri sunuyor.
Bilgi teknolojisinin olanaklarını kullanarak, müşterilere özel, işlevsel, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak çözümler geliştiriyor.
Şahismail Şimşek, ihracatın desteklenmesi ve ihracatçı firmaların uygun maliyetler ile finansmana erişmesine katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını anlatıyor.
Şimşek, “Bu kapsamda İhracat Döviz Kredisi kampanyasını hayata geçirdik. İhracatçılara firma başına 500 bin Euro veya 500 bin dolar limite kadar finansman olanağı sunuyoruz.
Bu kampanya ile ihracatçı müşterilerimize tabana yaygın bir şekilde destek olmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
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