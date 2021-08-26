Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şube Müdürü Can Yücel, Bankanın Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, Başkent Kurumsal Şube Müdürü Can Yücel’in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Can Yücel kimdir?

1978 yılında Ankara’da doğan Can Yücel, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

1999’da Banka’nın Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2008’de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü’nde, 2009’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı görevlerine getirilen Yücel, 2011 yılında aynı bölümde Proje Finansmanı Birim Müdürü, 2016’da da Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü oldu.

Can Yücel, 30 Ocak 2020’de Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak atanmıştı.

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