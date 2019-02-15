Maher Holding, Kredico’da büyük ortak
Sigorta, enerji, inşaat, eğitim alanlarında yatırımları olan Maher Holding özellikle sigorta alanındaki hızlı büyümesiyle dikkat çekiyor.
Quick Sigorta’nın kısa süre içinde yakaladığı performansın ardından Turkland Sigorta’yı bünyesine katan Maher Holding, son dönemde ise özellikle teknoloji ve finans alanında yatırımlarını artırdı.
Bu bağlamda holding, geçen hafta kredi risk yönetim platformu Kredico ile yaptığı anlaşma çerçevesinde şirketin çoğunluk hisselerini devraldı.
Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Kredico markasının bundan sonra faaliyetlerine Maher Holding bünyesinde devam edeceğini söyledi. Uluçeçen, “Bu yatırım, teknoloji ve finans alanında planladığımız büyüme çalışmalarının bir parçası” dedi.
Levent Uluçeçen, Kredico ile sigorta ve finans sektörüne yönelik birçok yeniliği hayata geçireceklerini de kaydetti.
Kredico Kurucu Ortağı Ender Varlık ise altyapı yatırımlarını tamamlayarak kredi risk karar motoru ve platformunu devreye aldıklarını belirtti.
Varlık, Kredico’nun finansal ve coğrafi bazlı segmantasyon verilerini kullanarak oluşturulmuş algoritmayla bireylerin ve işletmelerin kredi risk puanını hesapladığı bilgisini aktardı.
Ender Varlık, “TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı kapsamında finansal geçmişi olmayan bireylerin kredi risk puanlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere veri zenginleştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
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