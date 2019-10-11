Sigortacıların yeni başkanı Atilla Benli
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin (TSB) olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı geçen hafta gerçekleşti.
Genel kurulda Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, TSB Başkanı seçildi. Benli, 2019 başında Zurich Sigorta’dan Güneş Sigorta’ya genel müdür olarak transfer olmuştu.
Seçimin ardından TSB’nin önümüzdeki dönem hedeflerine değinen Atilla Benli şunları söyledi: “Sektörümüzü ilgilendiren konularda ilerleme sağlamak, sorunlarımıza etkin bir şekilde çözüm bulabilmek için tüm şirketlerin değerli katkılarının, görüş ve önerilerinin bu çatı altında tartışılmasına ihtiyacımız var.
İçeride çok ses olup doğruyu aramalı, dışarıda ise sektörümüzün daha ileri gitmesi için bir bütün ve tek ses olmalıyız.”
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