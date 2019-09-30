Sürdürülebilir kalkınmada öncü ve lideriz
Garanti BBVA, kurumsal şirketlerin dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne bu yıl da girmeye hak kazanarak endekste beş kez üst üste yer alan Türkiye’den tek şirket oldu.
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, yenilikçi uygulamalarla yalnızca bankanın değil, müşterilerin de sürdürülebilir iş modelleri benimsemesini teşvik ettiklerini, onların çevresel ve sosyal alanlardaki risk ve fırsatlarını en iyi şekilde yönetmelerine destek olduklarını kaydetti.
“Sürdürülebilir kalkınma konusundaki öncü ve lider rolümüz tüm faaliyetlerimize yansıyor” diyen Baştuğ, sürdürülebilir finansman, iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği gibi konularda inisiyatif aldıklarını da sözlerine ekledi.
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