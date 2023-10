Yapı Kredi'den 9 ayda 48,7 milyar TL net kâr

Yapı Kredi'den

Yapı Kredi açıklamasına göre, banka, yılın 9 ayında ülke ekonomisine 1,1 trilyon lirayı aşan kaynak sağladı. Toplam nakdi kredi hacmi yıl başından bu yana yüzde 31 artarak 763 milyar liraya yükselen bankanın aktif büyüklüğü ise 1,7 trilyon lira oldu.

Toplam müşteri mevduatı yılın 9 ayında yüzde 42 artışla 984 milyar liraya çıkan Yapı Kredi'nin, 30 Eylül itibarıyla öz kaynak karlılığı yüzde 46 olarak gerçekleşti. Bankanın yasal düzenleme etkisi hariç sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17,8 oldu.

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Cumhuriyet'in 100. yılında da her alanda Türkiye'yi desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Erün, Cumhuriyet'in değerleriyle birlikte büyüyen ve gelişen Yapı Kredi'nin bu yıl 79. yaşını kutladığını ifade ederek, "Kuruluşumuzdan bugüne ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zorluklarla bizlere 100 yıl önce armağan ettiği Cumhuriyetimizin mirasına sahip çıkmayı, onun yolundan kararlılıkla ilerlemeyi her zaman kendimize görev bildik. Ulu önderimiz Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözü doğrultusunda 79 yıldır ana faaliyet alanımız finans sektörünün yanı sıra her alanda sınırları kaldırmak ve görevimizi en iyi şekilde yapmak adına var gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

2023'ün ilk 9 ayında Türkiye ekonomisine 1,1 trilyon lirayı aşan kaynak sağladıklarını aktaran Erün, şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısında, depremden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinde kullandırılmak üzere 580 milyon dolar tutarındaki ilk sosyal sendikasyon kredisi anlaşmamızı imzalamıştık. Üçüncü çeyrekte de bankamız ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olarak uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynaklarla ekonomimizi desteklemeyi sürdürdük. Bu çeyrekte 500 milyon dolar tutarındaki ilk sürdürülebilir eurobond ihracı ve yaklaşık 1 milyar dolar tutarında DPR (Çeşitlendirilmiş Alacak Hakları) işlemi gerçekleştirdik. DPR işleminin yaklaşık 310 milyon dolarlık kısmı sürdürülebilir temalı olurken, 203 milyon dolarlık kısmı uluslararası finans kuruluşları ve sürdürülebilir fonlardan temin edildi. Yapı Kredi olarak Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da ülkemize ve toplumumuza fayda sağlamak için çalışmaya ve her alanda sorumluluk almaya devam edeceğiz."

"Daha iyi yetişmiş bir nesil için katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"

Yapı Kredi'nin kuruluş misyonu doğrultusunda ülkenin geleceği için sadece finans alanında değil, her alanda sınırları kaldırmak amacıyla çalıştıklarını belirten Erün, deprem felaketinin hemen ardından bölgenin yaralarını sarabilmek için ilk günden itibaren sahada olduklarını ifade etti.

Erün, bölgeye sürdürülebilir katkı sağlamak adına Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Müşteri İletişim Merkezi ekipleri oluşturduklarını ve çağrı almaya başladıklarını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün ise afet bölgesi için yaptığımız çalışmaları bir üst seviyeye taşıdık. Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf ettiğimiz Yarınlara Kartopu projemizin başlangıcını yine deprem bölgesindeki çocuklarımızla gerçekleştirdik. Yarınlara Kartopu eğitim projemizle 0-6 yaş aralığındaki çocuklarımıza ve ailelerine gelişim alanında destek vererek, çok daha iyi yetişmiş bir nesil için katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Prof. Dr. Selçuk Şirin ve uzman proje ekibinin danışmanlığında hazırlanan eğitim içeriklerimiz ve setlerimiz ile afetin etkilediği illerde gönüllülerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sahadayız. Devam eden süreçte tüm ülkeye yayacağımız projemizle Türkiye'de milyonlarca çocuğumuz ve ailelerini bu eğitimlerimizle buluşturmayı hedefliyoruz."

"Bireylerin sürdürülebilir dönüşümleri için de çalışmayı sürdürüyoruz"

Erün, tüm çalışmalarının odağında "insana fayda" amacının olduğunu aktararak, bu doğrultuda sürdürülebilirlik alanında atılan adımların önemini bir kez daha vurguladı.

Operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkileriyle birlikte kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan dolaylı etkiyi de en iyi şekilde yönetmek adına titizlikle çalıştıklarına işaret eden Erün, "Bu anlamda, Bilimsel Temelli Hedefler (SBTi) taahhüdümüzü yerine getirmek için detaylı bir dönüşüm planlaması yapıyoruz. Öte yandan, dünya çapında bankalar için ilk ve tek net sıfır inisiyatifi olan Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne katıldık. Bu doğrultuda 2050'ye kadar borç verme ve yatırım portföylerimizi net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt ettik. Tüm bu öncü çalışmalarımıza ek olarak bu sene, Biyoçeşitlilik için Finans Taahhüdü'ne (FfB) Türkiye'den imza atan tek finans kuruluşu olduk." ifadelerini kullandı.

Yalnızca kurumların değil, bireylerin sürdürülebilir dönüşümleri için de çalışmayı sürdürdüklerini belirten Erün, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bireysel dönüşümü tetiklemek adına hayata geçirdiğimiz Yapı Kredi Sürdürülebilir Tercih Programı yani Yapı Kredi Step'teki üye sayımız 350 bine ulaştı ve bu sayı hızla artıyor. Şimdiye kadar Step üyesi müşterilerimiz sağlıklı tercihleriyle 34 milyon adet kağıt ile 3 bine yakın ağaç tasarrufu sağladı. Bu sayı yükseldikçe sağlıklı sürdürülebilir bir gelecek için yaratılan fayda da büyüyecek. Ülkemizdeki sürdürülebilirlik bilincini ve kültürünü ileri taşımak için öncülüğünü yaptığımız Yapı Kredi Step ile kalıcı, çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir katkı sağlıyoruz. Topluma, insana ve doğaya dost sürdürülebilir gelecek hedefiyle düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek adına tüm paydaşlarımızın dönüşümü tetikleyecek çalışmalar yapmayı ve paydaşlarımızın sürdürülebilir dönüşümlerine öncülük etmeyi sürdüreceğiz."

"Girişimcilik ekosistemini ileri götürmeye devam edeceğiz"

Sürdürülebilirliğin itici gücü olarak gördükleri dijital bankacılık alanında da yıllardır sektöre yön veren çalışmalara imza attıklarını anlatan Erün, girişimcilik programı Yapı Kredi FRWRD ile ülkedeki inovasyon kültürü ve girişimcilik ekosistemini de desteklediklerini vurguladı.

Erün, "Dijital dünyanın bugünü ve yarınına yön vereceğini düşündüğümüz inovasyon kültürü ve girişimcilik ekosistemini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda, Yapı Kredi olarak ülkemizi geleceğe taşıyacak yüksek katma değerli projelerin geliştirilmesine öncülük etmek ve girişimcileri desteklemek adına Yapı Kredi FRWRD ile güçlü bir inovasyon kültürü ve ekosistemi oluşturduk. Son olarak KOSGEB desteği ile gerçekleştirdiğimiz Yapı Kredi FRWRD Global ile yapay zeka girişimlerine, başta Estonya ve Finlandiya olmak üzere Avrupa'da kendilerini tanıtma, büyütme ve global pazarlara açılma imkanı sunduk. Yapı Kredi olarak girişimlere sağladığımız desteklerle ülkemizde girişimcilik ekosistemini ileri götürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.