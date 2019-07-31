35’i aşkın ülkeye meyve satıyor

Temmuz 31, 2019 0 Yorum 64 Okunma
35’i aşkın ülkeye meyve satıyor

Adanalı Özler Tarım, kendi yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra bine yakın üreticiden de ürün alıyor.

Yüzde 35 ihracata çalışan şirket geçen yıl 250 milyon TL olan cirosunu, bu yıl 290 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

10 milyon TL’lik fidan yatırımının meyvelerini de toplamaya başlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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