35’i aşkın ülkeye meyve satıyor
Adanalı Özler Tarım, kendi yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra bine yakın üreticiden de ürün alıyor.
Yüzde 35 ihracata çalışan şirket geçen yıl 250 milyon TL olan cirosunu, bu yıl 290 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.
10 milyon TL’lik fidan yatırımının meyvelerini de toplamaya başlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Teknik genel müdür
Sonraki haber Sosyal girişimcilere destek yağmuru
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?