Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak 2026? Başvuru şartları neler? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuru takvimi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ihtiyaç durumuna göre şekilleniyor. Bu nedenle adayların görev almak istedikleri il veya ilçenin resmi açıklamalarını yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Başvuruların, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da temmuz ve ağustos aylarında başlaması öngörülüyor.