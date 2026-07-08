ARA
DOLAR
46,87
0,10%
DOLAR
EURO
53,60
0,26%
EURO
ALTIN
6124,49
-0,06%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak 2026? Başvuru şartları neler? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak 2026? Başvuru şartları neler? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

2026-2027 eğitim öğretim yılı yaklaşırken ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yeni dönemde okullarda ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi ve aranan şartları merak ediyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler olacak? İşte 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuru sürecine dair merak edilenler...

Ekonomist
Ekonomist
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak 2026? Başvuru şartları neler? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları adayların gündeminde yer alıyor. Yeni eğitim döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylar, başvuru sürecine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.  İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülen sürecin ayrıntıları ise merak ediliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı...

1 2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuru takvimi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ihtiyaç durumuna göre şekilleniyor. Bu nedenle adayların görev almak istedikleri il veya ilçenin resmi açıklamalarını yakından takip etmeleri önem taşıyor. 

Başvuruların, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da temmuz ve ağustos aylarında başlaması öngörülüyor.

2 Ücretli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ise e-Devlet başvurusunun ardından adaylardan ek belge teslim etmelerini veya kendi başvuru sistemleri üzerinden işlem gerçekleştirmelerini talep edebiliyor.

4 Ücretli öğretmenlik başvuru şartları

Ücretli öğretmenlik başvuru şartları

Ücretli öğretmenlik başvuru şartları şöyle sıralandı:

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak,
  • Sağlık durumunun öğretmenlik yapmaya elverişli olması,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,
  • Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.

5 Ücretli öğretmenlikte öncelik kimlere veriliyor?

Ücretli öğretmenlikte öncelik kimlere veriliyor?

Görevlendirme sürecinde ilk olarak eğitim fakültesi mezunları dikkate alınıyor. 

İhtiyacın devam etmesi durumunda pedagojik formasyon sahibi lisans mezunları ve ilgili bölümlerden mezun diğer adaylar da değerlendirilebiliyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL