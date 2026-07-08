Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak 2026? Başvuru şartları neler? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları adayların gündeminde yer alıyor. Yeni eğitim döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylar, başvuru sürecine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülen sürecin ayrıntıları ise merak ediliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı...
1 2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?
2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuru takvimi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ihtiyaç durumuna göre şekilleniyor. Bu nedenle adayların görev almak istedikleri il veya ilçenin resmi açıklamalarını yakından takip etmeleri önem taşıyor.
Başvuruların, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da temmuz ve ağustos aylarında başlaması öngörülüyor.
2 Ücretli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ise e-Devlet başvurusunun ardından adaylardan ek belge teslim etmelerini veya kendi başvuru sistemleri üzerinden işlem gerçekleştirmelerini talep edebiliyor.
3 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI
4 Ücretli öğretmenlik başvuru şartları
Ücretli öğretmenlik başvuru şartları şöyle sıralandı:
- T.C. vatandaşı olmak,
- Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak,
- Sağlık durumunun öğretmenlik yapmaya elverişli olması,
- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,
- Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak.