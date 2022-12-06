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Hamsi azlığı ihracatı da vurdu

06 Aralık 2022 | 10:02
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:26
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Hamsi azlığı ihracatı da vurdu
Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 26 ülkeye 10 milyon 129 bin dolarlık hamsi satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ülkeden yılın 11 ayında 1893 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 10 milyon 129 bin 431 dolar gelir sağlandığına dikkati çeken Gürdoğan, hamsi ihracatının, 2 bin 390 ton karşılığı 13 milyon 516 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 21, değerde yüzde 22 azaldığını ifade etti.

Gürdoğan, 26 ülkeye gerçekleştirilen hamsi ihracatında Fransa'nın başı çektiğini belirterek, "Ocak-kasım döneminde Fransa'ya 4 milyon 108 bin 688 dolarlık hamsi satıldı. Fransa'yı 3 milyon 116 bin 870 dolarla Belçika ve 876 bin 902 dolarla ABD takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı Kazakistan, Suriye, Kenya ve Güney Kore'ye de hamsi ihraç edildi." dedi.

Trabzon'dan da bu dönem Almanya ve Gürcistan'a toplam 181 bin 444 dolarlık hamsi satıldığını anlatan Gürdoğan, yeni av sezonundan bugüne kadar hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle yeterli oranda hamsi avı yapılamadığından ihracatın da kısmen düşük kaldığını kaydetti.

Gürdoğan, hamsi ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Hamsiye gerçekten yoğun talep var. İleriki aylarda havaların soğumasıyla hamsi avının bollaşacağına ve ihracatımızın da artış göstereceğine inanıyoruz." diye konuştu.

 
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