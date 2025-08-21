Kervan Gıda 2. çeyrek finansal raporunu açıkladı

Yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal raporunu açıkladı. Kervan Gıda, yılın ikinci çeyreğinde 3,6 milyar TL ciroya ulaşırken, FAVÖK’ünü 2024 yılının aynı dönemine göre %36 artışla 412 milyon TL olarak açıkladı. Rapora göre Kervan Gıda, operasyonel kârlılığını istikrarlı şekilde artırmaya devam ediyor

2024 yılının ikinci çeyreğinde 3,4 milyar TL ciro elde eden Kervan Gıda, 2025 yılının aynı döneminde satışlarını %7 artırarak 3,6 milyar TL’ye taşıdı. Brüt kâr ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde 968 milyon TL iken, 2025 yılının ikinci çeyreğinde %9 artışla 1 milyar TL’nin üzerine çıktı.

Kervan Gıda Genel Müdürü İdris Can, ikinci çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “İkinci çeyrek raporumuz, Kervan Gıda’nın istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü gösteriyor. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde 3,4 milyar TL olan satışlarımızı bu yıl %7 artırarak 3,6 milyar TL’ye taşıdık. FAVÖK tarafında da önemli bir iyileşme kaydederek, bir önceki yılın aynı dönemindeki 304 milyon TL seviyesinden %36 artışla 412 milyon TL’ye çıkardık. ABD’de gerçekleştireceğimiz yaklaşık 18 milyon USD tutarındaki depo yatırımıyla, 8400 m² kapalı alanlı lojistik merkezimizle birlikte tüm ürünlerimizi Amerika kıtasında çok daha geniş bir coğrafyaya ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Kervan Gıda ABD’de Depo Yatırımıyla Global Gücünü Pekiştiriyor

Kervan Gıda, yakın zamanda küresel büyüme stratejisi kapsamında ABD’de lojistik altyapısını güçlendirecek önemli bir gelişmeyi duyurmuştu. Kervan Gıda’nın ABD’deki bağlı ortaklığı tarafından, yaklaşık 70 bin metrekare arsa üzerine 8400 m² kapalı alana sahip olacak bir lojistik depo inşaatına başlandı. Yaklaşık 18 milyon USD tutarındaki bu yatırım, Kervan Gıda’nın ABD pazarındaki dağıtım gücünü artırarak maliyet verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor. Depo; tüm ürünlerin Amerika kıtasındaki büyümesini hızlandıracak stratejik bir merkez olarak konumlanacak.

