Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Teoman Küçükmustafa, çiçek çayı üretimini 2025 yılında 50 kilograma çıkardıklarını açıkladı. Küçükmustafa, 3 yıl önce üretimin 20 kilogramla sınır olduğunu da hatırlattı.
1 Üretime 2022 yılında başlandı
Çay bitkisinin çiçeklerinden elde edilen çayı 2022'den itibaren üretmeye başladıklarını ifade eden Teoman Küçükmustafa, ayrıca bütün organizasyonlarda da tanıttıklarını ifade etti.
2 "Türk çay sektörüne kazandırdık"
Küçükmustafa, "Yeni bir tat, yeni bir lezzet. Bunu Türk çay sektörüne kazandırmış bulunmaktayız. 2022'de 20 kilogram ile başladığımız üretimimizi 2025'te 50 kilogram yapmış bulunmaktayız. Özellikle müşterilerimize birebir bu çayın lezzetini tattırıyoruz." dedi.
3 6 kiloluk çay çiçeğinden 1 kiloluk çay elde ediliyor
Küçükmustafa, 6 kilogramlık çay çiçeğine yapılan işlemlerin ardından 1 kilogramlık çay elde edildiğini belirterek, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin bu çaya ilgi gösterdiklerine dikkati çekti.
4 Toplanıyor, fırınlanıyor, kurutuluyor ve paketleniyor
Çiçek çayının toplanmasının ardından fırınlama, kurutma ve paketleme işlemlerinin uygulandığını anlatan Küçükmustafa, "Cam çaydanlıklarda 3 ya da 4 dakikalık bir demleme süremiz var. Posasından ayırdığımız sıvıyı içilebilir hale getiriyoruz. Bu şekilde güzel ve farklı bir lezzet ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.
5 Çiçek çayı üretmek isteyenlere ücretsiz kurs
Teoman Küçükmustafa, çiçek çayı üretmek isteyenlere ücretsiz kurs verdiklerini dile getirdi.
6 "Hasat sürecinin verimli olması yağışın yoğun olmamasına bağlı"
Küçükmustafa ayrıca, hasat sürecinin verimli olabilmesi için yağışın yoğun olmaması gerektiğini de kaydetti.