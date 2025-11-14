Çiçek çayının toplanmasının ardından fırınlama, kurutma ve paketleme işlemlerinin uygulandığını anlatan Küçükmustafa, "Cam çaydanlıklarda 3 ya da 4 dakikalık bir demleme süremiz var. Posasından ayırdığımız sıvıyı içilebilir hale getiriyoruz. Bu şekilde güzel ve farklı bir lezzet ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.