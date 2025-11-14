ARA
ÇAYMER Genel Müdürü Teoman Küçükmustafa, 2022’de başladıkları çiçek çayı üretimini bu yıl artırdıklarını belirterek özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin bu çaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.


Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Teoman Küçükmustafa, çiçek çayı üretimini 2025 yılında 50 kilograma çıkardıklarını açıkladı. Küçükmustafa, 3 yıl önce üretimin 20 kilogramla sınır olduğunu da hatırlattı.

Çay bitkisinin çiçeklerinden elde edilen çayı 2022'den itibaren üretmeye başladıklarını ifade eden Teoman Küçükmustafa, ayrıca bütün organizasyonlarda da tanıttıklarını ifade etti.

Küçükmustafa, "Yeni bir tat, yeni bir lezzet. Bunu Türk çay sektörüne kazandırmış bulunmaktayız. 2022'de 20 kilogram ile başladığımız üretimimizi 2025'te 50 kilogram yapmış bulunmaktayız. Özellikle müşterilerimize birebir bu çayın lezzetini tattırıyoruz." dedi.

Küçükmustafa, 6 kilogramlık çay çiçeğine yapılan işlemlerin ardından 1 kilogramlık çay elde edildiğini belirterek, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin bu çaya ilgi gösterdiklerine dikkati çekti.

Çiçek çayının toplanmasının ardından fırınlama, kurutma ve paketleme işlemlerinin uygulandığını anlatan Küçükmustafa, "Cam çaydanlıklarda 3 ya da 4 dakikalık bir demleme süremiz var. Posasından ayırdığımız sıvıyı içilebilir hale getiriyoruz. Bu şekilde güzel ve farklı bir lezzet ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Teoman Küçükmustafa, çiçek çayı üretmek isteyenlere ücretsiz kurs verdiklerini dile getirdi.

Küçükmustafa ayrıca, hasat sürecinin verimli olabilmesi için yağışın yoğun olmaması gerektiğini de kaydetti.
