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Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2023-2024 iş yılı kampanyası ürün alım fiyatlarını duyurdu.

24 Ekim 2023 | 14:15
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Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda kilogram başına tavan fiyat "180 dane" cinsinde 110 lira, "190 dane"de 105 lira, "200 dane"de 100 lira, taban fiyat "380 dane"de 47 lira, yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 45 lira olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alım fiyatlarının, piyasa koşulları, yıllık enflasyon oranı, 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti ve arz talep dengesi gözetilerek belirlendiğini bildirdi.

Zeytin üreticisini koruyup kollayan ve üretimde devamlılığı sağlayan bir anlayışla görev yaptıklarını belirten Asa, "Ürün alımlarına geçtiğimiz yıl yüzde 150, bu yıl da yüzde 142 artış yapılmış, Marmarabirlik üreticisine sahip çıkmıştır. Şimdi kooperatifine sahip çıkma sırası üreticidedir." ifadesini kullandı.

Asa, geçen yıl olduğu gibi bu kampanya döneminde de kota uygulaması yapmayacaklarını aktardı.

Ortakların, rekolte beyanı kadar kooperatiflerine ürün verebileceğini vurgulayan Asa, "Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak şimdiden gelecek seneyi düşünüyoruz. 2024-2025 ürün alım kampanyasında rekoltenin çok yüksek olacağını öngörüyoruz. Bir sonraki yıl arz fazlalığı oluşmaması için iyi bir ürün alım planı yapmak ve daha çok ürün satmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

2023-2024 iş yılı ürün alım kampanyasında yağlık olmak üzere 2 milyar 500 milyon lira alım bütçesi bulunan Marmarabirlik, ürün bedellerini 15 günlük periyotlarda yüzde 50'si peşin olmak üzere ödeyecek. Kalan ödemeler, ürün alım kampanyasından sonra belirlenecek ve ortaklara duyurulacak.

Ürün alımlarına, kooperatif yönetim kurulu yetkisi ve sorumluluğunda bugün itibarıyla başlandı.

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