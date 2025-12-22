Osmanlı yemekleri için yenilebilir parfüm: Öğrencilerden dikkat çeken proje

İnsanların unutamadığı ilk kavramın koku olduğunu vurgulayan Taşkın, "Bir bebek bile annesini kokusundan tanır. Buradan hareketle unutulmaya yüz tutan yemek tariflerinin kokularını insanlara pazarlayarak eski tariflerimizi piyasaya çıkarmak istedik. Toplumla paylaşmak ve insanları bu alana yönlendirmek için bu çalışmayı yaptık. Koku, insanlar için çok değerli bir kavramdır." dedi.