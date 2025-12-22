Osmanlı yemekleri için yenilebilir parfüm: Öğrencilerden dikkat çeken proje

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, geleneksel Osmanlı mutfağından ilhamla geliştirdikleri yenilebilir parfümler ile lezzetin yanı sıra koku yoluyla da kalıcı bir deneyim oluşturmayı amaçlıyor.
1 6 farklı yenilebilir parfüm ürettiler
Osmanlı mutfak kültüründe yer alan şerbet, hoşaf, sakızlı macunlar, çiçek suları ve baharat karışımlarından ilham alan öğrenciler, doğal içeriklerden oluşan 6 farklı yenilebilir parfüm üretti.
2 Yemeğin son servisinde çok az miktarda sıkılıyor
Bitkisel ve aromatik özlerle formüle edilen parfümler, yemeğin son servisinde çok az miktarda sıkılarak kullanılıyor.
3 Ticari hale getirmeyi amaçlıyorlar
Öğrenciler, ürün çeşitliliğini artırarak parfümleri ticari hale getirmeyi amaçlıyor.
4 "Proje, koku ve tat uyumuna dikkat çekiyor"
GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, AA muhabirine, projenin gastronomide koku ve tat uyumuna dikkat çektiğini belirtti.
5 "Satışa hazır hale getirmeyi hedefliyoruz"
Prof. Dr. Demir, parfümleri satışa hazır hale getirmeyi hedeflediklerini de kaydetti.
6 "Parfümler tamamen doğal malzemelerden oluşuyor"
Prof. Dr. Şehmus Demir, "Üretilen parfümler tamamen doğal malzemelerden oluşuyor. Kimyasal madde içermeyen bu ürünler gönül rahatlığıyla tüketilebilir" dedi.
7 "Temel amaç geleneksel yemeklerdeki koku hafızasını canlandırmak"
GİBTÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erol Taşkın ise projenin temel amacının geleneksel yemeklerdeki koku hafızasını canlandırmak olduğunu söyledi.
8 "Yemeklerin aromatik profilleri belirlendikten sonra denemeler başladı"
Dr. Taşkın, yemeklerin aromatik profillerini belirledikten sonra denemelere başladıklarını kaydetti.
9 "Bu parfümler kozmetik ürünler değil"
Dr. Erol Taşkın, "Bu parfümler kozmetik ürünler değil. Alkolsüz, tamamen ata yadigarı tekniklerle üretilmiş, yenilebilir ve helal ilkelere uygun ürünlerdir" dedi.
10 "Parfümler, her bir yemek türü için ayrı ayrı tasarlandı"
Parfümleri her bir yemek türü için ayrı ayrı tasarladıklarını belirten Taşkın, projeyi ilerleyen süreçte ticarileştirmek istediklerini ifade etti.
11 "Osmanlı döneminde kullanılan macun, çiçek ve baharat karışımlarıyla elde edildi"
Taşkın, parfümlerin Osmanlı döneminde kullanılan macun, çiçek ve baharat karışımlarıyla elde edilerek kullanılabilir hale getirildiğini söyledi.
12 "Koku, insanlar için çok değerli bir kavramdır"
İnsanların unutamadığı ilk kavramın koku olduğunu vurgulayan Taşkın, "Bir bebek bile annesini kokusundan tanır. Buradan hareketle unutulmaya yüz tutan yemek tariflerinin kokularını insanlara pazarlayarak eski tariflerimizi piyasaya çıkarmak istedik. Toplumla paylaşmak ve insanları bu alana yönlendirmek için bu çalışmayı yaptık. Koku, insanlar için çok değerli bir kavramdır." dedi.
13 Hangileri tercih ediliyor?
Taşkın, kırmızı etlerde karanfil ve kozalak şurubu içeren "Şah-ı Karanfil", uzun süre pişirilen etlerde nane ve narenciyeli "Ruh-i Hünkari", tavuk ve balık yemeklerinde ise gül ve kızılcık aromalı "Nareng-i Esrar"ın tercih edildiğini söyledi.
14 Sebze yemekleri ve çorbalarda çiçeksi ve bitkisel aromalar öne çıkıyor
Sebze yemekleri ve çorbalarda çiçeksi ve bitkisel aromalar öne çıkarken, sütlü tatlı ve salatalarda "Menekşe-i Hümayun"un kullanıldığı anlatan Taşkın, meyve tatlılarında ise "Gül-i Kızılcık" ile "Hümayun Karadut-i Nareng-i"nin daha yoğun meyvemsi ve baharatlı bir aroma sağladığının bilgisini verdi.
15 "Osmanlı dönemine ait yemekleri modern gastronomi anlayışıyla sunulacak"
Öğrencilerden Burak Can Özdemir ise projede yer almaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Osmanlı dönemine ait yemekleri modern gastronomi anlayışıyla sunmayı ve bu kültürü yenilebilir parfümlerle yaşatmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
16 "Osmanlı ve modern mutfak aynı tabakta bir araya geldi"
Hayrunisa Biltekin, Osmanlı ve modern mutfağı aynı tabakta bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.