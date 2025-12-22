Milli Piyango bileti ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet, yarım bilet, tam bileti fiyatları

Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesinin verileceği 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım hızlandı. Bu yılın en önemli özelliği, büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olması, yani 800 milyon TL'nin mutlaka bir veya birkaç talihliye gidecek olması.
1 Milli Piyango bileti ne kadar?
Milli Piyango 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlenen bilet fiyatları, 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiye ile birlikte oyunseverlerin en çok araştırdığı konu haline geldi. Bu yıl bilet fiyatları, her bütçeye uygun seçenekler sunacak şekilde kademelendirildi.
İşte 31 Aralık 2025 gecesi yapılacak çekiliş için belirlenen resmi bilet fiyat tablosu:
|Bilet Tipi
|Fiyat (TL)
|Çeyrek Bilet
|200 TL
|Yarım Bilet
|400 TL
|Tam Bilet
|800 TL
2026 yılına milyoner olma hayaliyle girecek olan milyonlarca kişi için Milli Piyango tarihinin en kapsamlı ikramiye dağıtımı bu yıl gerçekleşiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi, toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin TL'lik devasa bir kaynak oyunseverlere paylaştırılacak.
31 Aralık 2025 gecesi yaşanacak heyecanla ilgili bazı önemli detayları şu şekilde özetleyebiliriz:
Büyük ikramiye çekilişi, 31 Aralık gecesi televizyon kanallarında canlı yayınlanırken eş zamanlı olarak Milli Piyango Online YouTube kanalı üzerinden de takip edilebilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş, dijital küreler yerine fiziksel kürelerle gerçekleştirilerek şeffaflık en üst düzeyde tutulacak.
Hızlı ve Kolay Sorgulama
Çekilişin hemen ardından sonuçlara ulaşmak oldukça pratik olacak:
Amorti Heyecanı: Bilet bedelini geri kazandıran son rakamlar (amorti), çekilişin en sonunda belirlenecek ve millipiyangoonline.com ana sayfasında anlık olarak ilan edilecek.
Bilet Sorgulama Ekranı: Sitedeki "Bilet Sorgula" kısmına bilet numaranızı girerek saniyeler içinde kazancınızı görebileceksiniz.
Mobil Uygulama: Uygulama kullanıcıları, bilet üzerindeki QR kodu telefon kamerasına okutarak manuel giriş yapmadan da sonuçlarını kontrol edebilecek.