Milli Piyango bileti ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet, yarım bilet, tam bileti fiyatları

2026 yılına milyoner olma hayaliyle girecek olan milyonlarca kişi için Milli Piyango tarihinin en kapsamlı ikramiye dağıtımı bu yıl gerçekleşiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi, toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin TL'lik devasa bir kaynak oyunseverlere paylaştırılacak.

31 Aralık 2025 gecesi yaşanacak heyecanla ilgili bazı önemli detayları şu şekilde özetleyebiliriz:

Büyük ikramiye çekilişi, 31 Aralık gecesi televizyon kanallarında canlı yayınlanırken eş zamanlı olarak Milli Piyango Online YouTube kanalı üzerinden de takip edilebilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş, dijital küreler yerine fiziksel kürelerle gerçekleştirilerek şeffaflık en üst düzeyde tutulacak.