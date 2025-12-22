İnsan sağlığını tehdit eden bu ürünler piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıdığı belirlenen ürünleri listelediği Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi’ni güncelledi. Son listede, silgi, boya kalemleri, çocuk giyim ve peluş sırt çantası gibi ürünler yer aldı. İşte listeye eklenen yeni ürünler ve eklenme nedenleri...
1 Silgi
Ticaret Bakanlığı, bugün güncellediği listeye Çınar Toptan Kırtasiye firmasına ait ayıcık figürlü model pembe silgiyi ekledi. Silginin boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.
2 Boya kalemleri ve boya malzemeleri
Bakanlık, bugün yayımladığı aynı listede Taros Kırtasiyecilik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait lolipop şeklindeki 6’lı keçeli kalemin, boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.
3 Peluş sırt çantası
18 Aralık tarihinde yapılan listede yapılan güncellemeye peluş sırt çantası da eklendi. Dolphin marka ürünün boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.
4 Lavabo açıcı
17 Aralık tarihinde yapılan güncellemeyle de listeye Metan marka lavabo açıcı dahil edildi. Ürünün kimyasal risk taşıdığı ve yaralanmalara yol açabileceği gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.
5 Çocuk giyim
Bakanlık tarafından 9 Aralık’ta güncellenen listeye Alkano marka ibareli çocuk pantolonu da eklendi. Ürünün yaralanmalara yol açabileceği gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.